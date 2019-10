Exjefe del Fondo Indígena fue enviado a la cárcel

El ex jefe administrativo del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas y Campesinas (Fondioc), Edgar Foronda, fue recluido el lunes en la cárcel de San Pedro acusado de peculado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, informaron fuentes institucionales.



"En audiencia cautelar que se desarrolló el sábado, el juez dispuso la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el imputado, Edgar Foronda, quien no respondió al manejo de un millón 200 mil bolivianos", explicó el fiscal, Javier Flores.



Foronda fue convocado para que presente descargos sobre ese dinero, pero el imputado se acogió al derecho al silencio, razón por la cual el Ministerio Público determinó la aprehensión y la imputación, informó el jurista.



Según la investigación, el exjefe administrativo del Fondo Indígena fue imputado por tres delitos, tomando en cuenta que se encontraron indicios de responsabilidad.



El jurista explicó que Foronda no rindió, ni presentó informes sobre la administración del dinero que le entregaron.



Anunció que el Ministerio Público tiene un cronograma para la declaración de al menos 24 personas, que serán citadas en los próximos días.

