Surtidores no recargan a vehículos sin B-Sisa y recalificación de gas

Las estaciones de servicio de Santa Cruz no recargaban desde el jueves gasolina ni gas natural a los vehículos que no tienen al día su registro del B-Sisa y la recalificación de sus equipos y cilindros de GNV, debido a una restricción y control a nivel nacional, informó la presidente de la Asociación de Surtidores, Susy Dorado.



"Es imposible la recarga sin el B-Sisa. Lo que se busca es precautelar la vida y la seguridad de las personas, lo que se exige es que los vehículos hagan su control anual y aquellos cilindros que hayan cumplido su vida útil o en su caso después de cinco años tienen que tener alguna recalificación", explicó.



La Agencia Nacional de Hidrocarburos explicó que todas las personas que requieran el B-Sisa deben ingresar a la página web www.anh.gob.bo y en la parte inferior encontrarán un link que dice "Acelera tu registro B-Sisa aquí", donde se debe hacer un click y llenar un formulario sencillo con datos del motorizado.



El sistema de control que conecta al sistema de B-Sisa está habilitado en todos los surtidores para que los vendedores puedan acceder a la información introduciendo el número de placa del motorizado.



En los surtidores algunos usuarios señalaron que no tenían una información precisa sobre el sistema y que se vieron sorprendidos con la instructiva que les impidió comprar combustible para sus motorizados.