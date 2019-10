Lotería de 1.600 millones se divide entre 3 personas

Tres boletos ganadores compartirán el premio de 1.600 millones de dólares de la lotería Powerball en Estados Unidos, un récord mundial sorteado el miércoles en la noche y seguido por televisión por millones de personas.



"Es oficial, hay tres boletos ganadores en el sorteo del Powerball, en California, Florida y Tennessee," informó en un tuit la lotería tras el sorteo, efectuado en California.



Una fiebre se había apoderado de los estadounidenses ante este sorteo, con gente formando largas colas fuera de las tiendas para comprar por dos dólares un boleto que le permitía soñar con ser multimillonario.



En California, televisoras locales mostraron a una multitud, celebrando y cantando, frente a una tienda de la franquicia 7-Eleven en Chino Hills, el suburbio de Los Angeles donde fue vendido el boleto ganador en ese estado, cuyo dueño, Balbir Atwal, se embolsará un bono de un millón de dólares por haberlo vendido.



"No esperaba esta multitud, pero mis clientes de Chino Hills me quieren y yo los quiero", dijo Atwal a la cadena CNN.



La combinación ganadora la conformaron el 4, 8, 19, 27 y 34, mientras que el 10 fue el llamado número Powerball. Inicialmente se informó que había un billete ganador, pero luego la lotería confirmó que eran tres.



Los tres propietarios de los boletos con esos seis números se repartirán 930 millones de dólares (antes de impuestos) si quieren recibir todo el dinero de inmediato, o casi 1.600 millones de dólares si escogen hacerlo en 30 pagos anuales. La probabilidad de ganar era de una en 292 millones, tan remota que uno tenía 246 veces más posibilidades de ser fulminado por un rayo, según el diario The New York Times.



La lotería Powerball se juega con la familia, con amigos o compañeros de trabajo. Algunos compradores fueron especialmente desde los vecinos Canadá o México para comprar un pequeño pedazo de sueño de dos dólares el boleto.



"La mayoría juega 10 o 20 dólares, pero un hombre apostó 280 dólares", contó Ahsanul Kabir, dueño de un almacén en la Tercera Avenida en Nueva York.



Incluso luego de deducción de impuestos, de haber habido un solo ganador sería más rico que el goleador argentino Lionel Messi, el campeón suizo de tenis Roger Federer o la superestrella de la música Beyonce.

