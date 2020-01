10 respuestas a preguntas frecuentes en el frío

El ingreso del frente frío al país, a pocos meses del invierno, nos obliga a tomar algunas medidas recomendadas por los especialistas para evitar enfermedades. El médico pediatra Marcelo López da 10 respuestas a preguntas frecuentes en esta época y sobre todo sugiere mucha higiene con las manos para evitar el contagio de resfríos:



1. ¿Quiénes son las personas más propensas a problemas de salud durante la época de frío?

Los más pequeños y los ancianos, porque los pequeños todavía no tienen suficientes defensas y las personas de la tercera edad tienen su estructura fisiológica debilitada. En cambio, los jóvenes y adultos cuentan con más defensa físicas y sicológicas, porque están en una etapa intermedia. Es importante que tanto niños, ancianos y adultos cuiden el conducto auditivo con algodón, porque los oídos sufren con mayor frecuencia el cambio brusco de temperatura.



2. ¿Hay que tomar vitaminas antes o durante del invierno?

Las vitaminas van a ayudar, pero no te van blindar contra las enfermedades durante el frío. Hay quienes creen que consumiendo vitamina C pueden salir "con el pecho al aire" cuando hace frío, pero no es así, porque el sistema fisiológico de defensas es mucho más complejo. Lo mejor es tener una buena alimentación durante el año para crear defensas, principalmente basada en verduras y frutas.



3. ¿Qué otros alimentos aconseja para crear defensas?

Es necesario consumir cítricos como pomelo, limón y naranja. También es bueno el jenjibre y el tomate. Es importante consumir miel en vez de azúcar ya sea en el té, la leche o los refrescos.



4. ¿Existen vacunas contra los resfríos?

Hay vacunas de diferentes laboratorios contra las gripes más comunes, como la H1N1, por ejemplo. Las vacunas no evitan que uno se enferme del todo, la persona se puede enfermar, pero lo hará de forma más leve. Es como tener un dinero ahorrado cuando llega la crisis. Las vacunas son aconsejables principalmente para los niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas diabéticas que son muy propensas a enfermarse por tener el azúcar más elevada de lo normal.



5. ¿Es bueno abrigarse mucho durante el frío?

No es bueno, hay que abrigarse término medio. Una de las cosas más importantes es que cuando la temperatura cambia muy de golpe es aconsejable utilizar una chamarra impermeable para que detenga la filtración del golpe de aire o viento, que puede causar un arrebato. En cambio, el viento suele filtrar más por la textura de una chompa.



6. ¿Es bueno utilizar ropa gruesa que ha sido guardada por buen tiempo?

Es bueno que primero se ventee esa ropa, para que salga el olor a moho porque esto provoca alergia. Una ropa que ha sido guardada durante bastante tiempo en el ropero suele crear popí por el encierro y la humedad que ha desarrollado hongos en su textura, aunque no se los aprecie a simple vista. Esto provoca alergias a cualquier persona, no solo a los alérgicos.



7. ¿Qué cuidados especiales hay que tener con los ancianos?

Hay que evitar sacarlos mucho a ambientes externos de la casa, tienen que estar bien abrigados y tomar cosas calientes que les dé calorías, por ejemplo, sopas. La miel de abeja también produce calorías con su dulce natural.



8. ¿Es bueno enviarlos a los chicos al colegio cuando hace frío?

Lo ideal sería que haya como una especie de compás de espera por parte de las autoridades educativas de cada establecimiento, autorizando un pequeño retraso en el horario habitual para que el estudiante pueda salir aprovisionado, es decir, que tenga tiempo de ponerse lo necesario: doble camisa, calcetines gruesos, una chamarra, guantes y chulo. En los chicos es importante abrigar los extremos: las manos, los pies y la cabeza. No hay que ponerles muchas chompas, porque luego se las sacan en el curso o en el patio, donde están jugando y traspirando, lo que puede provocar un cambio brusco de temperatura y enfriamiento.



9. ¿Es cierto que el agua de lluvia es más fría y dañina?

Si la lluvia lo encuentra desprevenido, casi siempre lo enferma porque lo arrebata. La persona tiene un golpe de frío, incluso puede llegar a tener una neumonía o dolores musculares. Si le agarró la lluvia, hay que cambiarse de inmediato y tomar un té caliente con miel (que da calorías) o incluso con un poco de whisky, en el caso de las personas mayores, para generar más calor en el cuerpo.



10. ¿Qué deben hacer las personas que están embarazadas?

Nada en especial, si recibe una vacuna contra el resfrío o las influenzas le pasa las defensas al feto en forma indirecta. Como dijimos, hay que abrigar los extremos del cuerpo: cabeza, pies y manos. En cuanto a las medias y el chulo, siempre es mejor que sean de lana porque este material genera calor con mayor facilidad.