Hallan millonario manejo irregular en fondo estatal

La Contraloría General del Estado identificó un millonario manejo irregular de recursos en el Fondo de Desarrollo Para Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales (FDPPIOCC).



"Se advierte un posible uso irregular de 144 millones de bolivianos en 253 proyectos que corresponden entre las gestiones 2010 a 2013 (...) Ha habido una falta de control en los diferentes proyectos a los que se les ha asignado recursos y no se ha hecho seguimiento", reveló Gabriel Herbas, autoridad de esa instancia, .



Dentro de las irregularidades constatadas, el funcionario precisó que se revisaron aproximadamente 153 proyectos en los que se entregó anticipos al 20 por ciento, con una cifra cercana a los 71 millones de bolivianos.



"Los proyectos datan de 2010, 2011, 2012 y 2013, que al haber recibido el anticipo del 20 por ciento y no haber regresado nunca más, quiere decir que se han ido sin concluir con los proyectos porque nadie termina sin haber recibido la totalidad del pago", explicó el Contralor.



Informó además que hay otro grupo de irregularidades, que incluye unos 100 proyectos, en los que existió hasta un tercer desembolso, pero que tampoco fueron concluidos. El daño económico sería de 74.600.000 bolivianos.



"Finalmente existen unos 169 proyectos que no tienen cierre, se ha desembolsado el cien por ciento, no tienen cierre, pero sí, en este caso, tienen los avances correspondientes y solo falta que cierren los proyectos", enfatizó Herbas.



La autoridad consideró "grave" el que existan desembolsos sin que las obras de los proyectos hubieran iniciado, por lo que se remitirá la documentación al ministerio de Dersarrollo Rural y Tierras que está a cargo del Fondo Indígena.



Antecedentes



Durante 2014 existieron varias denuncias contra los dineros manejados por el Fondo Indígena, debido a que se evidenció la existencia de "proyectos fantasma". El presidente Evo Morales y la ministra Nemesia Achacollo llegaron a solicitar una auditoria al respecto.



En ese entonces, la ministra que preside el Fondo, informó que los proyectos son aprobados conjuntamente con representantes de la Csutcb, Bartolina Sisa, Conamaq, la APG, Cepem-B y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz.