Samuel le pide a Evo que deje de 'culparlo' de todo

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, pidió al presidente Evo Morales que deje de culparlo de todo y asuma su responsabilidad. El mandatario reveló que pensó en Carlos Mesa como vocero del Silala y que al enterarse que el opositor lo sugirió, descartó la posibilidad.



"Ya sabes que cuando el presidente no sabe explicar algo, busca echarme la culpa, pasó eso con el gasolinazo, con el caso Zapata, pasa con la huelga de la COB y ahora me quiere echar la culpa con el caso de Mesa", dijo el también empresario en entrevista con EL DEBER.



Morales, en contacto con un medio televisivo, dijo que "también quería ser vocero del Silala (Carlos Mesa) y ¿por qué no designé? Porque Doria Medina estaba proponiendo como candidato", agregando que siente que el opositor perjudica al expresidente.



"Realmente es lamentable que no asuma su responsabilidad y trate de echarle sus culpas a otras personas. Mesa gran vocero por el Mar, derrotó a Chile en debate, ¿quien mejor por el Silala? Evo revise su veto", increpó Doria Medina.