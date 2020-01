Encarcelan a bolivianos y el Gobierno irá a la CIDH

La jueza de Garantías de Pozo Almonte (Chile), Isabel Peña, ordenó ayer la detención en la cárcel de Alto Hospicio de los dos militares y de siete funcionarios de Aduanas de Bolivia que fueron detenidos el domingo en la frontera entre los dos países mientras realizaban un operativo para evitar el ingreso ilegal de ropa usada. Son acusados de incurrir en los delitos de porte ilegal de armas, robo con intimidación y contrabando.

Una vez conocido el fallo, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, denunció que los funcionarios fueron secuestrados en Bolivia y advirtió que llevará el caso ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). “Esto es una represalia por la acción judicial ante La Haya. Chile protege al contrabando, se probó que los camiones alimentaban el contrabando, y ellos fueron retenidos de territorio boliviano. Utilizaremos todas las instancias para repatriarlos y llevaremos el caso a la CIDH”, dijo Ferreira, quien recordó que el martes el canciller chileno, Heraldo Muñoz, pidió cárcel para los bolivianos.

El fiscal regional Hardy Tórrez señaló que los transportistas Roberto Castro y Sergio Arqueros transitaban por la zona de Tulupampa, a unos 25 kilómetros del paso legal de Colchane, cuando fueron interceptados por una patrulla boliviana. Ambos denunciaron que los militares dispararon y los intimidaron, razón por la que se vieron obligados a entregar las llaves y abandonar el vehículo con la carga. Según esa versión, los transportistas que quedaron en medio de la pampa fueron auxiliados por otros camioneros y llamaron a Carabineros, que interceptaron, redujeron y detuvieron a los bolivianos.

La defensa boliviana, en su intervención, presentó memorándums, tanto de la Aduana como de las Fuerzas Armadas, en los que se demostró que todos los implicados fueron declarados en comisión para realizar un operativo contra el contrabando en la frontera con Chile. “No son una pandilla que se juntó para delinquir, son funcionarios públicos”, afirmó el abogado Claudio Vila.

La Fiscalía chilena presentó una planimetría con cuatro puntos de acción, todos dentro del territorio chileno. La defensa de los funcionarios señaló que no se podía sustentar la presencia de los bolivianos por la existencia de casquillos o huellas. “Los vehículos de los carabineros tienen desarrollados equipos de GPS, ¿por qué no vemos un solo reporte de ellos?”, interrogó el defensor. El fiscal mostró luego unas fotos del lugar de detención, y señaló que “inequívocamente era territorio chileno”.



La defensa advirtió que la acusación se sustentaba por la denuncia de delincuentes que meten contrabando a Bolivia; recordó que hace un año autoridades bolivianas liberaron a un uniformado chileno que se metió a Bolivia y ofreció al Consulado como garante para una medida cautelar menos severa

Denunciantes : no hacemos nada ilegal

Sergio Arqueros, uno de los transportistas chilenos que denunció a los bolivianos, se manifestó indignado por ser tratado como “delincuente” por el abogado de los bolivianos, y señaló que lo que hacen es absolutamente legal.

“La defensa no tiene argumentos. Los militares bolivianos nos asaltaron, pero no lograron llevarse nuestra mercadería, eso fue”, dijo Arqueros.

Se le preguntó por qué llevaba mercadería por un paso no legal. “Yo estoy en territorio chileno, puedo llevarlo donde sea en mi país, quién le dijo a usted que es necesario un paso habilitado”, afirmó.

El transportista exige el pago de los daños en su vehículo. “Nosotros pasamos ropa americana, y repito, es absolutamente legal. No hay ilícito de parte de los chilenos. Salimos con el visto bueno de la Aduana desde la Zona Franca de Iquique”, respondió.

Dijo que no pasa por Colchane “a pedido de transportistas bolivianos. Llegamos a Tulapampa, sector chileno a 3 km de la frontera, y ahí la entregamos. No nos interesa si ellos cometen contrabando. Nos pagan y nosotros llevamos la mercadería donde pidan. Problema de ellos”.