El Defensor pide cesar los intentos de dividir Bolivia

La Defensoría del Pueblo pide a "políticos, autoridades, dirigentes y activistas que cesen en su empeño de dividir al país, a partir de los resultados del referendo y de estigmatizar a quienes han decidido contra sus intereses".



En el pronunciamiento se señala: "exhortamos que sean más responsables en sus interpretaciones interesadas que pueden generar nuevamente posiciones que buscan enfrentamientos y promover el discurso del odio, no exentas de racismo y discriminación".



Conoce más: García Linera cuestiona el equilibrio del Defensor



Se considera que el proceso electoral se llevó adelante con "tranquilidad, respeto y cumplimiento de los derechos, más allá de algunas irregularidades y hechos aislados cuyo detalle será remitido al TSE para su análisis y solución".



Esa institución considera "que el resultado del referendo, expresa ante todo la decisión y el mandato del pueblo para que la Constitución sea respetada y sus principios y orientaciones se mantengan sin alteraciones ni modificaciones, más allá de cualquier interés o aspiración legítima o no, de personas, grupos o partidos políticos".



Lea también: Villena responde al "Vice" y le pide no dividir al país



Finalmente, la Defensoría hace "votos para que la sociedad política y sobre todo las autoridades de Gobierno, asuman esta decisión mayoritaria del pueblo como un mandato para que en todas sus actuaciones se ciñan estrictamente a lo que establece la Constitución, cuyos principios, valores y contenido, deben respetarse por encima de cualquier plan, proyecto o enfoques políticos".