Rector articula instituciones para instalar mesa de diálogo

Luego de las jornadas violentas que vivió la Universidad Autónoma ‘Gabriel René Moreno’ la anterior semana y que derivaron en la anulación de la votación para las dos principales autoridades, el rector Juan Ortubé trabaja en articular instituciones para instalar una mesa de diálogo que permita restablecer las labores educativas.

“Mañana (hoy) me estoy reuniendo con instituciones para tratar de formar una mesa de diálogo”, indicó Ortubé.



El rector no detalló qué instituciones estarán en este diálogo, pero dijo que este asunto lo están analizando con los profesores de la universidad, porque quieren devolver la tranquilidad para reanudar las labores académicas, que se vieron afectadas por los hechos violentos desde la noche del miércoles de la semana pasada. Incluso el rector instruyó oficialmente la suspensión de clases el viernes y el sábado de esa semana.



En estos momentos una parte de las instalaciones de la universidad está tomada por grupos de estudiantes que mantienen una vigilia permanente. Este grupo denunció irregularidades en las elecciones de rector, vicerrector, decanos, vicedecanos y directores de carrera, por lo que piden que se anulen, pero además cuestionan el papel que han desempeñado los vocales de la Corte Electoral Permanente.



También aguardan la convocatoria que pueda emitir hoy el rector para que sesione el Ilustre Consejo Universitario, donde se deben tomar decisiones, explicó el universitario Peter Erlwein.



Para el exrector Silverio Márquez, este problema se originó cuando salió una oferta demagógica como es el voto igualitario, lo que considera que eso no es posible. Dijo que esto sería un hecho realmente violatorio de la autonomía universitaria, porque el profesor tiene una tarea distinta al estudiante.



Márquez remarcó que es imposible pensar en el voto igualitario en la estatal cruceña, porque serían 80.000 alumnos contra 1.500 docentes.

Tampoco cree que la anulación de la votación solucione el conflicto, porque considera que las demandas se van a ir sumando. Para la exautoridad, la mejor opción era la de fortalecer el órgano electoral con delegados elegidos por el ICU. Convoca a la Federación Universitaria de Profesores para hacer conocer su posición sobre este asunto.



Calendario académico

La toma de la universidad está obligando a las autoridades a modificar el calendario académico que es aprobado por el Ilustre Consejo Universitario.



Hoy, el rector y el vicerrector que están en ejercicio sostendrán una reunión para analizar el tema académico, porque los estudiantes se resisten a suspender la ‘vigilia’ de la universidad, lo que no deja pasar clases.



Según el cronograma oficial, hasta el 30 de julio los docentes deben entregar notas, pero verán la posibilidad de retrasar esto por una o dos semanas