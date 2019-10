Google lanzará un smartphone con piezas intercambiables

El proyecto Ara de Google dio a luz a un smartphone que puede cambiar sus piezas al gusto de cada usuario. El nuevo teléfono celular contiene piezas intercambiables y se lanzará primeramente en Puerto Rico como prueba.



Un smartphone que está creado como una pieza única soldada imposibilita cambios y mejoras. Los teléfonos Ara estarán conformados por bloques (como piezas de Lego) y cada una contendrá diferentes características de hardware que se pueden quitar o agregar a conveniencia del usuario.



Así, si se quiere cambiar el pixelaje de la cámara del teléfono por uno más grande o ponerle un procesador más veloz, ya no será necesario que se compre un nuevo equipo sino que únicamente se tendrán que adquirir los bloques o módulos con las nuevas funciones.



Puerto Rico será el primer país en correr el programa piloto, según el anuncio que hicieron desarrolladores Project Ara en Mountain View, California.



La idea es que Google ATAP (Advanced Technology and Projects Group) lleve los dispositivos para que los usuarios puertoriqueños lo conozcan antes de adquirirlos.

La compañía mencionó que durante el lanzamiento existirán alrededor de 20 a 30 módulos o bloques que permitirán modificar el smartphone en 10 categorías diferentes.



Durante la conferencia, el responsable de Project Ara, Paul Eremenko, dijo que el modelo les permitirá conocer qué partes funcionan bien, qué necesita mejorar y qué hace falta para ser una experiencia completa para el usuario.



El proyecto Ara surge de Google ATAP, un brazo de investigación tecnológica e innovación, similar al que el gobierno de Estados Unidos tiene con DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa).