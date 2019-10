Crece la tensión entre los 'mañaneros' y la Alcaldía

Este martes, una barrera de gendarmes municipales ubicados en la calle Jorori no dejó pasar a los gremiales para que instalen sus puestos de venta en la avenida Cumavi.



El secretario de Defensa Ciudadana, José Negrete, comandó el operativo de no permitir el asentamiento de los comerciantes llamados "mañaneros", lo que ocasionó amagos de pelea verbal entre algunos vendedores y los gendarmes durante la tarde.



La Alcaldía habría ordenado el cierre de la calle Jorori con alambres de púa y montones de tierra desde la mañana de este martes.



Al promediar las 6.30 de la tarde, luego de haberse anunciado que no habían policías alrededor, se produjo un enfrentamiento en el que los comerciantes atacaron con golpes y piedras a algunos miembros de la Guardia Municipal y ocasionaron que cuatro de ellos sufrieran heridas.



Preliminarmente se informó que hay ocho personas detenidas, algunas de las cuales también se encuentran heridas. Serán llevados a un centro médico con escolta policial.



La propuesta de la Alcaldía



El secretario de Defensa Ciudadana, José Negrete reiteró que los comerciantes no tienen autorización para asentarse y que se está realizando un trabajo preventivo para evitar que lo hagan.



Por otro lado manifestó que se les ofreció ubicar sus puestos entre las avenidas Cumavi y Tres Pasos al Frente pero que "no les da la gana", señaló Negrete.



Quejas y advertencias



Los vecinos del lugar también se manifestaron en contra del asentamiento de vendedores y pidieron que no se les permita ingresar.



Por su parte, algunos comerciantes indicaron que se mantendrán en vigilia y pidieron que se respete su derecho a trabajar. "Vamos a seguir aquí hasta las últimas consecuencias" advirtió una de las vendedoras en la red Unitel y otro gremialista denunció que solo quieren vender pero los gasifican "como si fuéramos maleantes, necesitamos trabajar y no perjudicamos a nadie", manifestó.



En este video puedes ver las imágenes del enfrentamiento entre comerciantes y gendarmes:



