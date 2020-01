Víctor y Gaby, la pareja más tatuada del mundo

Los amantes de los tatuajes tienen una gran cita en Santa Cruz. Del 4 al 7 de agosto se reunirán en su IV Convención Internacional de Tatoo, a la que asistirán seguidores de este arte provenientes de diversos departamentos, además de ocho países.



Víctor y Gaby Peralta son las figuras que darán realce al evento, a realizase en el Centro Boliviano Americano (CBA), pues llaman la atención por sus cuerpos repletos de tatuajes.



Se trata de la pareja que obtuvo los Guinnes Récords por ser la más modificada del mundo. Ella, de nacionalidad Argentina, tiene el 75% de su cuerpo tatuado y él, de origen uruguayo, tiene el 95% del cuerpo lleno de tatuajes.



Ambos suelen viajar por diversos países mostrando el arte plasmado en su piel y han obtenido reconocimientos en países como Rumania e Italia.



Wilson Román, artista plástico y tatuador de Santa Cruz, es uno de los organizadores de la convención junto con Víctor Hugo Murillo. Según dice, uno de los principales propósitos es promover este arte y el trabajo profesional, para desmitificar los tabúes que aún se tienen sobre esta actividad.



Para la convención se ha exigido a los asistentes certificados de estudios, seminarios de bioseguridad, y conocimientos profesionales en dibujo y tatuaje.



Wilson cuenta que en Santa Cruz este oficio se ha profesionalizado tanto que un joven de 21 a 25 años puede llegar a tener toda una "manga" tatuada en unas tres semanas.



"La tendencia de hoy ya no son los tatuajes pequeños, sino los tatuajes que cubren toda una manga o una pierna. Y eso es una moda que llega a través de los íconos de la música o del fútbol, que de la noche a la mañana aparecen con grandes tatuajes", explicó Wilson, quien ha tatuado de esa forma a futbolistas de diversos equipos del país.



Vienen de otros países



La convención internacional contará con 70 stands, cada uno alojará a dos participantes. Asistirán 14 tatuadores de Santa Cruz, 14 de Cochabamba, 11 de La Paz y otros de Potosí y Sucre, todos con carnet sanitario, requisito indispensable para este evento.



También habrá tatuadores de Argentina, Chile, Perú, Brasil y Uruguay, además de Dinamarca, España y Francia.



Wilson Román enfatizó en la necesidad de promover esta actividad como un trabajo más, sin sentir discriminación en el mercado laboral. Recomendó a la gente no caer en manos de amateur o de gente improvisada que puede provocar problemas.



"No se pueden tatuar los menores de edad ni la gente con enfermedades en la piel. Eso lo sabemos los profesionales", advirtió.

