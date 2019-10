Video de Wall-E boliviano supera los cinco millones

"Gran saludo y un abrazo a todos. me gustan sus comentarios y quiero agradecerlos por el gran apoyo moral que me brindan", con esas palabras humildes, Esteban Quispe, creador del "Wall-E boliviano", agradeció los miles de comentarios que recibió en la página de facebook del medio "AJ+Español".



El video, subido el domingo por ese medio en su perfil de la red social, superó hasta el momento los 5,6 millones de reproducciones, además de ser compartido casi 200.000 personas y recibir alrededor de 60.000 "me gusta".



"Este joven indígena autodidacta ha creado el Wall-E boliviano, hecho completamente de basura.", así lo presenta la publicación del medio internacional, misma que sumó miles de comentarios alabando su emprendimiento.



Video en Facebook: ,

Este boliviano construye robots con basura Este joven indígena autodidacta ha creado el Wall-E boliviano, hecho completamente de basura.Posted by AJ+ Español on domingo, 6 de diciembre de 2015