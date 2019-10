El ‘vice’ dice que el No pone en riesgo la ‘unidad’

El vicepresidente Álvaro García Linera admitió que está preocupado ante la posible victoria del No en el referendo del 21 de febrero, debido a que "toda la unidad de los bolivianos podría entrar en crisis. En riesgo". El "vice" anticipó que si vuelve la derecha "te van a quitar tu casa".



"Me preocupa una victoria del No porque toda la unidad de los bolivianos, no solo de los sectores sociales más pobres (…) sino esta unidad campo ciudad, oriente occidente podría entrar en crisis, en riesgo", dijo en entrevista con RTP, según cita la agencia estatal de noticias ABI.



Conoce más: Gobierno admite que se equivocó con la justicia



Sus aseveraciones se suman a las dichas por el presidente Evo Morales, que también vio un riesgo sobre los beneficios sociales que entrega el actual Gobierno, en caso de la victoria de la oposición en la consulta por la reelección.



Hace algunos días la segunda autoridad del país afirmó: "Si ellos (la derecha) regresan te van a quitar tu casa. Si la derecha regresa mi hermano, pobre de ti, de verdad, esa derecha no tiene misericordia, es angurrienta, todo quieren para ellos".



Lee también: ‘Vice’ dice no saber de vacas del Fondo Indígena



García Linera también es recordado por una frase que causó mucha polémica, al señalar que si Evo pierde, "va a haber llanto y el sol se va a esconder, la luna se va a escapar y todo va a ser tristeza para nosotros".



Sin embargo, el vicepresidente mostró su confianza respecto a la victoria del Sí en el referendo y señaló, este martes, que la "derecha neoliberal boliviana" hace “memes” donde acusa a autoridades gubernamentales “a escondidas”, de acuerdo a lo que detalla ANF.