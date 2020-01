Al menos seis muertos en naufragio en represa de Colombia

Al menos seis muertos y un número "indeterminado" de desaparecidos dejó el naufragio este domingo de una embarcación turística que trasladaba a unas 170 personas en la represa El Peñol-Guatapé, en el noroeste de Colombia, informaron fuentes oficiales.El(Ungrd) reportaron "seis personas muertas, cuatro mujeres y dos hombres; tres fallecieron en el hospital después de ser rescatados y tres que fueron recuperados sin vida en el sitio del accidente", indicó Pérez en declaraciones a la prensa.El responsable habló de, una embarcación de cuatro pisos que naufragó hacia las 14:00, pero enfatizó que el número total de desaparecidos es "indeterminado" al igual que la cifra de pasajeros.", afirmó Pérez, y agregó que por ahora se sabe que "en la capilla del municipio de Guatapé hay familias preguntando por un total de 16 desaparecidos" y que "133 personas fueron rescatadas en buen estado de salud"."Se presume que por ser unaalgunos pudiesen haber quedado atrapados en los primeros niveles", precisó.cerca del puerto de la zona, varias fuentes reportaron balances discordantes de muertos y desaparecidos.En unse observa cuando la nave se hunde rápidamente y docenas de embarcaciones se acercan al lugar para rescatar a sus ocupantes."Empezamos a sentir como si el barco se fuera a voltear", narró a medios locales Laura Baquero, sobreviviente del hundimiento, asegurando que los pasajeros no tenían chaleco salvavidas y que en el bote había "muchos niños". Los dos primeros niveles, que se hundieron rápido, "estaban demasiado poblados", advirtió.para atender la emergencia e indicó que expertos de la Armada llegarán el lunes al lugar para investigar las razones del naugragio."Lo que me informan hasta el momento es que laa bordo), o sea que no fue por sobre cupo la forma como se hundió, que fue muy rápido, muy de repente. Nos deja con un interrogante" sobre qué ocurrió, afirmó el mandatario., se suspendieron debido a "que hay tormentas eléctricas sobre el embalse" y se reanudarán a primera hora del lunes, señaló el gobernador.La represa de El Peñol-Guatapé es uno de los principales sitios turísticos del departamento y este fin de semana largo, pues el lunes que es feriado en Colombia, muchos turistas acudieron al lugar para pescar y hacer jetsky, entre otras actividades.