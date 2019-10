Gobierno compromete $us 400 millones para despertar Mutún

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, ha informado que el Gobierno tiene previsto invertir 400 millones de dólares para la instalación de una planta de acero en el yacimiento metalúrgico del Mutún, en el departamento de Santa Cruz. La autoridad afirmó que los recursos son provenientes de un crédito concedido por la República Popular de China.



“En el caso de Mutún, inicialmente se tenía comprometida una inversión de cerca de 400 millones de dólares para que la producción esté cerca de las 400.000 toneladas de hierro al año. Hemos hecho las invitaciones a las empresas públicas para que nos hagan una propuesta en función del mercado interno y del externo. No se trata de ofrecer montos elevados de tratamiento de toneladas de hierro si no tenemos los mercados asegurados para su venta”, aseguró Navarro.



En septiembre del año pasado, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que el proyecto de explotación del yacimiento de hierro en Mutún será un emprendimiento estatal boliviano que requerirá créditos y tecnología extranjera.



Conflicto por Mutún



La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la firma india Jindal Steel and Power (JSP) firmaron en 2007 un contrato de riesgo compartido para explotar el 50% del yacimiento de Mutún, convenio que fue disuelto en 2012 después de que el Gobierno ejecutara las boletas de garantía de 18 millones de dólares, alegando incumplimiento de inversiones.



La JSP informó, a través de su sitio web, que la Cámara Internacional de Comercio (CIC) con sede en París, Francia, dictaminó el 6 de agosto que la ESM debe pagar 22,5 millones de dólares a la empresa india.



El yacimiento de Mutún se encuentra ubicado en la provincia Germán Busch de Santa Cruz, cuenta con una reserva aproximada de 42.000 millones de toneladas de hierro, considerada la reserva más grande de hierro del mundo.