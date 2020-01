Piden traslado de comunidad de ayoreos

Vecinos de los barrios aledaños al hospital municipal de la Villa Primero de Mayo decidieron pedir a las autoridades del Gobierno municipal, de la Gobernación del departamento y del Gobierno nacional que reubiquen a unas 500 personas de la comunidad ayorea Degüi, pues aseguran estar cansados de sufrir robos y agresiones de parte de integrantes de esta minoría étnica, otrora originaria del Gran Chaco y que ahora viven en áreas urbanas.



Según los vecinos, varias personas han resultado heridas y han sufrido daños en sus casas y vehículos por el hecho de negarse a dar dinero a un grupo de niños y adolescentes que se las han dado por extorsionar a los habitantes de la zona.



Miriam Terrazas Suárez, presidenta del barrio Libertad; Freddy Suaznábar, dirigente del barrio 2 de Mayo, y Óscar Mario Arano, director del hospital municipal de la Villa Primero de Mayo, elevaron cartas a las autoridades locales y nacionales denunciando que en los últimos días vecinos fueron agredidos por niños y adolescentes de la comunidad Degüi.

Uno de los afectados mostró las lesiones que sufrió en el cuerpo y comentó que sus atacantes le robaron el teléfono celular.



Entre las víctimas se cuentan choferes de micros, taxis y carros particulares que, al negarse a darles dinero, sus motorizados fueron apedreados.



Rechazan el pedido

Suby Picaneray, asambleísta representante del pueblo ayoreo, rechazó el pedido vecinal al indicar que no se puede culpar a toda una comunidad por lo que hacen algunos de sus miembros.

En su opinión, detrás del pedido de traslado de Degüi hay discriminación y recordó que la comunidad ayorea está asentada en la zona desde hace casi 40 años. “Las conductas son personales y nosotros estamos con las puertas abiertas para dialogar con los vecinos y con los dirigentes, pero no se puede pedir que se vayan las familias a otros lugares porque somos cruceños y tenemos derechos. Esa gente que pide no es de aquí”, dijo el asambleísta.



“Los ayoreos somos pasivos, eso caracteriza al cruceño; si algo pasa es culpa de los dirigentes vecinales que insultan”. La dirigencia vecinal decidió realizar hoy una marcha de protesta