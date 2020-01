Ramiro Tapia: “Se está estigmatizando a los extranjeros”

Ramiro Tapia, cónsul boliviano en Buenos Aires, lamentó que las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, haya ‘generalizado’ y ‘estigmatizado’ a extranjeros con delitos de narcotráfico y robos. Ayer, el Gobierno argentino endureció el control migratorio en sus fronteras.



¿Cómo recibió la declaración de la ministra Bullrich?

Estamos indignados por semejantes apreciaciones por dignatarios de Estado que tienen una subjetividad para hablar de temas tan álgidos como el narcotráfico, que son delitos federales, ameritaba un buen análisis antes de lanzar algunas estadísticas que carecen de seriedad y que, lamentablemente, enturbian a todos los hermanos países que en la generalidad no solo están perjudicando a nuestros connacionales, sino están creando un mal precedente para hablar de extranjeros.

¿Cómo ve que el Gobierno de Mauricio Macri haya endurecido el control migratorio un día después de la declaración de la ministra Bullrich?

Solo le digo que en Bolivia eso nunca se hizo. Yo fui docente y dí clases a ciudadanos peruanos, argentinos, brasileños y muchos más. En Bolivia se puede trabajar, estudiar y pasear sin ningún tipo de problemas.



¿Se equivocó la ministra Bullrich con sus estadísticas?

Me llama la atención con la ligereza que habla. Ella dice que hay un 33% de extranjeros que están cometiendo delitos federales y de narcotráfico. Se olvida mencionar un 65% restante de dónde son; no vamos a cometer la torpeza de pedir a la señora ministra que aclare el otro porcentaje tan elevado. Tiene que haber una política de Estado y de coordinación para acabar con este flagelo que es el narcotráfico y varios tipos de asesinatos y delitos que conllevan. Es deplorable decir y generalizar que en estos delitos están detrás bolivianos, paraguayos y peruanos.



¿Cómo reacciona la comunidad boliviana?

Los compatriotas que viven acá son gente honrada, gente muy trabajadora. Hay estadísticas que el 90% de las verduras y hortalizas que se consume en Argentina es producida por manos bolivianas. Hay muchos compatriotas que trabaja en el ámbito textil y hace crecer este país. Por todo eso obviamente se siente molestia, porque se la generalizó.



¿Sabe cuántos son los bolivianos presos en Argentina?

No llega ni al 0,7%. Se está estigmatizando a los extranjeros con problemas ajenos a nosotros. En Europa nos dicen ‘sudacas’ y nos duele, y cómo acá estamos en estos problemas de acusaciones