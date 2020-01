Analizan dar incentivos por limpieza de canchas

Los campos deportivos que hay en la ciudad y que no tienen el respectivo mantenimiento también se convierten en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikunguña y zika, por lo que las autoridades sanitarias analizan dar incentivos a los que se esfuerzan por mantenerlos limpios.



El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, indicó que se está trabajando con el municipio cruceño para hacer cumplir las ordenanzas municipales que tienen que ver con la aplicación de multas y sanciones a dueños de lotes o terrenos que no limpian.



También están viendo la forma más efectiva para recoger las llantas en desuso, porque son criaderos de mosquitos.



“Se está coordinando la limpieza de las áreas verdes, en especial las canchas de fútbol, porque en la ciudad de Santa Cruz hay muchos campos deportivos y la gente acude los fines de semana a realizar campeonatos de toda clase, pero no eliminan las botellas de las sodas, de aguas y de jugos. Con la Alcaldía se está pensando en dar incentivos y premios a los futbolistas, siempre y cuando se sumen a la limpieza de su campo deportivo”, explicó.



Esta información fue brindada durante la divulgación de los resultados de la encuesta entomológica sobre la infestación larvaria del Aedes aegypti. Según el estudio, la presencia del mosquito bajó en la ciudad a un 5%, pero todavía en los cantones de Palmar del Oratorio, Paurito y Montero Hoyos, además del Plan Tres Mil este porcentaje se mantiene elevado.