Si tienes uno de estos celulares ya no podrás usar WhatsApp

El pasado mes de febrero Whatsapp anunciaba que su aplicación dejaría de funcionar en una serie de móviles a finales de este año, ahora ya se conoce la fecha exacta. Según indica el diario La Vanguardia, será a partir del 31 diciembre que la app de mensajería no podrá utilizarse en algunos smartphones con sistemas operativos antiguos.



Los móviles con sistemas operativos de Blackberry (incluyendo Blackeberry 10) y Nokia (S40 y Symbian S60) serán los principales afectados por esta medida, aunque también se incluyen aquellos modelos que corran sobre Windows Phone 7.1 y las versiones de Android 2.1 Eclair y Android 2.2 Froyo.



La empresa ha señalado que no ha sido "una decisión fácil", pero que es la "correcta" para ofrecer un buen servicio: "Mirando hacia el futuro, queremos enfocar nuestros esfuerzos en plataformas móviles que la gran mayoría de la gente use", indica un artículo en el diario El País.



Algunos foros especializados apuntan a que es posible que WhastApp lance a finales de año su función para videollamadas, lo que lo convertiría en una app incompatible con terminales antiguos.



La compañía ya está informando a los usuarios afectados sobre el cese del servicio en su dispositivo y aconseja la sustitución del terminal para continuar utilizando Whatsapp.