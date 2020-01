Denuncian pago millonario para dotar desayuno

Las denuncias de supuesta corrupción en la adjudicación del desayuno escolar en Warnes que se venían publicando desde el año pasado en las redes sociales, ayer ingresaron a la vía legal con una acusación presentada por el empresario Pablo Ramos Lima contra el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía warneña, Roberto Arana, por un supuesto cobro millonario para adjudicar el beneficio.



Según la denuncia formalizada por Ramos -que hasta el año pasado llevaba una década adjudicándose el desayuno en Warnes-, a las 17:00 del 23 de febrero de 2016 entregó Bs 4 millones a Arana en la oficina del Banco Unión de la calle Libertad de la capital cruceña, monto que asegura se le exigió para que pueda acceder a un nuevo contrato. En el mismo documento cita a varias personas como testigos de la entrega de dicho dinero, entre ellos al secretario administrativo de la Alcaldía, Róger Castedo, y a la presidenta de la Junta Escolar de Warnes, Miriam Suárez.



Conocida la denuncia, se buscó al aludido y, en breve contacto telefónico, Arana calificó la misma como “una mentira” y que esperará ser notificado formalmente para no entorpecer el proceso y que en su defensa demostrará la falsedad de la acusación, anunciando que una vez lo demuestre asumirá otras acciones contra Ramos, según lo faculta la ley. “Yo no he recibido ningún dinero de este señor”, sentenció Arana.



Varios testigos

Consultada sobre la denuncia, Miriam Suárez confirmó que estuvo en el banco y que vio a Ramos entregar ‘algo’, pero que este hecho sucedió el 22 de diciembre de 2016 y no el 23 de febrero del mismo año como cita el documento.

“El doctor Ramos entregó una bolsa grande al doctor Arana, aunque no sé cuánto dinero sería. No solo estuve yo, había otros funcionarios de la Alcaldía y varios presidentes de distrito de la junta escolar, porque ese día el señor Ramos dijo que pagaría a las cien preparadoras del desayuno, pero al final no lo hizo ni lo ha hecho hasta ahora”.



Se buscó al secretario administrativo de la Alcaldía de Warnes, Róger Castedo, y al alcalde Mario Cronenbold en sus oficinas, pero ninguno fue contactado por este medio y tampoco atendieron las insistentes llamadas telefónicas.

Los contratos

Pablo Ramos se adjudicó el desayuno escolar desde 2006 mediante empresas unipersonales con distintos nombres y responsables. La última vez fue en 2016, justo el año que denuncia haber hecho el pago, bajo el nombre de Mery Montaño de Chapi, como responsable.



Este año se presentó a la licitación con la empresa unipersonal Narcisa Rivero, pero no tuvo boleta de garantía