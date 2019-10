El 'Wannabe' de las Spice Girls, regresa convertido en himno feminista

Veinte años después de que las Spice Girls irrumpieran en el panorama musical con el single "Wannabe", la famosa canción se ha vuelto a versionar en esta ocasión para defender los derechos de las mujeres en todo el mundo



The Global Goals (Objetivos de Desarrollo Sostenible), la organización creada por la ONU, ha aprovechado el aniversario para grabar un vídeo en el que jóvenes de distintas partes del mundo versionan el éxito de los 90 para lanzar mensajes en defensa de los derechos de las niñas y mujeres, destaca el diario El Mundo.



Las protagonistas -Taylor Hatala de Canadá, Larsen Thompson de Estados Unidos, Gigi Lamayne y Monoea de Sudáfrica, Seyi Shay de Nigeria y la actriz de Bollywood Jacqueline Fernandez de Sri Lanka- cantan en playback y bailan rodeadas de niñas de todo el mundo haciendo los coros en diferentes escenarios como colegios, calles o mercados.



A lo largo del minuto y medio que dura el videoclip aparecen varias carteles con reivindicaciones: derecho a una educación igualitaria, igualdad salarial entre hombres y mujeres, fin de la violencia de género y acceso a la salud reproductiva.



La iniciativa, que en apenas dos días se ha viralizado, forma parte de la campaña "WhatIReallyReallyWant" (algo así como "lo que realmente quiero") que invita a los ciudadanos a escribir y compartir en las redes sociales qué le piden a los líderes mundiales para todas las niñas y mujeres del mundo con el hashtag #WhatIReallyReallyWant. "Si haces ruido, nosotros nos encargaremos de llevar el mensaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre", asegura la organización.



No es casualidad que la organización haya escogido este tema para abanderar los derechos de las mujeres, indica el portal ABC. Cuando las Spice Girls saltaron a la fama, el "girl power" –el poder de las chicas– se convirtió en el lema del grupo británico al lograr, por primera vez, que una banda femenina rompiera la hegemonía de los grupos masculinos de los años noventa como los Backstreet Boys.



Al final del vídeo aparece el mensaje: "¿Qué es lo que de verdad quieres? El poder femenino ha avanzado bastante, llevémoslo más lejos", con el que proponen a los internautas que compartan una foto con el mensaje de lo que de verdad quieren para las mujeres y que lo acompañen con el hashtag #WhatIReallyReallyWant. Éstas serán las peticiones que llevarán a la ONU en septiembre.



Aquí el video que la versión original de Emma, Victoria, Mel B., Mel C y Geri ¿La recuerdas?,