Ricardo Piglia: Maestro de la ficción y de la narrativa

Ricardo Piglia, el escritor, el crítico, el profesor, el ávido hombre de letras falleció el viernes 6 de enero, a los 75 años, tras luchar contra una esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Así se fue uno de los clásicos autores contemporáneos, que dejó obras que se convirtieron en referentes indiscutibles para las nuevas generaciones de autores en español.

Dos títulos bastan para ejemplificar este hecho: Respiración artificial y Plata quemada, libros que, seguramente, volverán a ser leídos como un justo homenaje a su autor, o serán buscados como lecturas iniciales para quienes quieran escuchar por primera vez la voz de este grande de la literatura latinoamericana.

El camino

Ricardo Emilio Piglia Renzi nació el 24 de noviembre de 1941 en la localidad bonaerense de Adrogué; 14 años después, en 1955, abandonó su lugar natal para instalarse junto a su familia en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros de Buenos Aires, donde descubrió el mundo literario.



En 1967, publicó su primer libro de relatos, La invasión, que mereció una mención especial en el Séptimo Concurso de Casa de las Américas.



Ocho años después, en 1975, el escritor lanzó su segundo texto de relatos, Nombre falso, el cual fue traducido al francés y al portugués. A estos textos le siguieron la resonante Respiración artificial (1980), el ensayo Crítica y ficción (1986) y Prisión perpetua (1988). En 1992 publicó la novela Ciudad ausente, cuyo texto sirvió de base para el texto de una ópera realizada tres años más tarde con música de Gerardo Gandini.



La obra de Piglia también llegó al cine gracias a la película Plata quemada, basada en su libro homónimo. La producción se estrenó en 2000, con la dirección de Marcelo Piñeyro y las actuaciones de Pablo Echarri, Leonardo Sbaraglia y Eduardo Noriega. El filme obtuvo en España el Premio Goya 2000 al mejor largometraje extranjero de habla hispana.



El libro Plata quemada también fue merecedor en 1997 del Premio Planeta, dotado de 40.000 dólares, a raíz de la decisión unánime del jurado integrado por los escritores Augusto Roa Bastos, Mario Benedetti, Tomás Eloy Martínez y María Esther de Miguel.



Sin embargo, Piglia y la editorial fueron condenados años más tarde por la Justicia argentina por la manipulación del concurso literario. Tras un extenso recorrido por los tribunales, la Corte Suprema de Justicia del país suramericano rechazó en 2005 la apelación de Piglia y la editorial, por lo que quedó en firme un fallo que los obligó a pagar una indemnización de $us 2.630 por manipulación del concurso. La reclamación la hizo el autor Gustavo Nielsen, uno de los participantes.



El escritor demandante afirma que Planeta buscó que Plata quemada resultara ganadora del concurso para darle publicidad a Piglia, quien ya estaba vinculado con la editorial. Planeta indicó, sin embargo, que el galardón fue otorgado "con justicia" y consideró "arbitrario" el fallo.



El autor también dedicó su carrera a la publicación de críticas y ensayos sobre Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández y Domingo Faustino Sarmiento.

En una entrevista concedida a Brújula en abril de 2013, Piglia se refería al debate para escoger entre Borges y Arlt: “Creo que Arlt está más cerca nuestro, en el sentido de que Borges es un escritor extraordinario, pero Arlt es más parecido a la experiencia nuestra. Borges está puesto desde un lugar como el gran heredero de las tradiciones culturales”.



Con relación a la memoria y el olvido, en la misma conversación expresaba. “Tendemos a pensar el pasado como los lugares donde hay que revelar las cosas ocultas, pero creo que tendríamos que empezar a valorar un poco la nostalgia de lo que también hemos hecho en el pasado”.

Escribir para seguir vivo

En los últimos años, Piglia estaba dedicado a la edición de Los diarios de Emilio Renzi, una especie de diario personal, recobrado de las anotaciones que hizo por años en 327 cuadernos casi idénticos, de tapas negras de hule, guardados en 40 cajas de cartón, que atesoró con su pasión de historiador.



Fue en aquellos diarios que Piglia escribió alguna vez: "3 de marzo de 1957 (Nos vamos pasado mañana). Decidí no despedirme de nadie. Despedirse de la gente me parece ridículo. Se saluda al que llega, al que uno encuentra, no al que se deja de ver". Así se fue Ricardo, sin despedirse, pero dejando una obra eterna.



El 24 de noviembre cumplió 75 años rodeado de amigos y familiares. Tal y como reconoció en aquel momento, la literatura le permitía "seguir vivo" después de que en 2013 le diagnosticaran el ELA, un mal que afecta a la movilidad pero no a las facultades mentales y que provocó que en sus últimos tiempos necesitara de apoyo básico para leer y trabajar.



“La enfermedad me ha hecho descubrir la experiencia de la injusticia absoluta. ¿Por qué a mí?, se pregunta uno, y cualquier respuesta es ridícula. La injusticia en estado puro nos hace rebelarnos y persistir en la lucha”, transmitió en aquel momento