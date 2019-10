Evo anuncia un paquete de medidas para el agro

El presidente Evo Morales, al cabo de la reunión con la dirigencia de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), anunció que el Gobierno prepara un paquete de medidas que serán presentadas el 2 de agosto para paliar la sequía y los efectos climáticos en el país.



Entre los proyectos, dijo que se implementarán silos para el acopio de la producción en el altiplano. Anticipó que se construirá un silo en Caracollo (Oruro) que tendrá una capacidad estática instalada para acopiar 50.000 toneladas de grano. Estiman una inversión de $us 18 millones.



Morales felicitó la propuesta del sector agropecuario de Santa Cruz con quienes se reunió esta mañana y mencionó que esta tarde, en Santa Cruz, ministros del área económica se reunirán con los municipios afectados por el evento climatológico.



La CAO pide medidas de salvataje



El presidente de la CAO, Julio Roda, pidió al presidente Evo Morales, medidas de salvataje inmediatas para lograr salvar el agro afectado por la sequía de los últimos meses.



La CAO señaló que por el momento, las pérdidas del sector productivo llegan a $us 180 millones y las deudas del sector se acercan a los $us 400 millones.

"Hicimos un informe general al presidente y a cuatro ministros mencionando las pérdidas y los montos de las deudas que tiene el sector productivo y la necesidad que se tiene de poder refinanciar y hacer medidas de salvataje inmediatas", dijo Roda, al cabo del encuentro con Morales.