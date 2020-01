Bolivia ingresa en la batalla preelectoral de los chilenos

Dos jóvenes reparten publicidad electoral en el centro de Iquique, Chile. Los adolescentes invitan a sumarse a la campaña del senador Alejandro Guillier, que está en carrera por la Presidencia de ese país. El ambiente proselitista se siente en suelo chileno y la tensión política con Bolivia es parte de esta batalla electoral. Son al menos 15 precandidatos y solo dos tienen una postura de diálogo para resolver el conflicto marítimo por la vía del diálogo, aunque se desmarcan de la exigencia de soberanía. Los demás, tienen una dura posición contra La Paz.

El 19 de noviembre Chile elegirá un nuevo presidente o presidenta. En la lista figuran 15 precandidatos que esperan las primarias en sus partidos para ser postulantes oficiales. Entre ellos encabeza la intención de voto Sebastián Piñera, que estuvo en La Moneda en el periodio 2010-2014 y fue el primero en enfrentar la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El tema ingresa en debate porque Chile también introdujo una demanda contra Bolivia en la CIJ por las aguas del Silala; además, el 20 de marzo Carabineros detuvo a nueve funcionarios bolivianos, entre ellos dos militares, acusado de incursionar en territorio chileno. Actualmente están detenidos en la cárcel de Alto Hospicio acusados de robo con intimidación, porte ilegal de armas y contrabando. Bolivia también recurrirá a organismos internacionales para denunciar el hostigamiento a los periodistas.



Dura posición

El senador Iván Moreira y miembro de RN señaló que “este tema (con Bolivia) es un asunto de Estado y no cambiará si es que Piñera llega nuevamente a la Presidencia”.

Moreira acotó que Piñera fue elegido en su organización “por más del 70%” y que parte como el principal precandidato presidencial. “La idea es cambiar todo lo malo que se hizo en este Gobierno”, adelantó.

Junto a Piñera apuntan hacia La Moneda José Miguel Insulza, Beatriz Sánchez, Marco Enríquez-Ominami, Manuel Ossandón, José Kast, Alejandro Guillier, Alberto Mayol, Franco Parisi, Nicolás Larraín, Marcel Claude, Fernando Atria, Felipe Kast y Carolina Goic.

El legislador Jorge Tarud explicó que su organización política, Partido Por la Democracia (PPD), eligió a Lagos como su candidato luego de realizarse las primarias. El diputado asomó su intención de postularse, pero Lago, expresidente de Chile, ganó en la primera incidencia. Sobre la relación con Bolivia en medio de la campaña electoral fue contundente: “Este tema no es parte de ninguna campaña, ya que quien llegue a La Moneda mantendrá la decisión de no ceder espacio soberano nuestro, algo que está establecido por un tratado que se firmó en 1904”.



El analista e historiador chileno Máximo Quitral consideró que en el Gobierno de su país no existe la intención de negociar con Bolivia y que esa posición será activada en plena campaña.

“Es obvio que este tema tan sensible con Bolivia es y será utilizado para ganar votos, aunque por ahora no esté tan mencionado. Chile tiene una política exterior dura con los vecinos, pero muy amigable con Europa, con el norte y con la Alianza del Pacífico, eso impide a que la situación mejore y que hayan políticos con un duro mensaje a Bolivia”, remarcó Quitral.



Mientras, Andrés Cabrera, también analista e historiador chileno, puntualizó que Piñera será quien lidere ese discurso duro contra Bolivia, ya que el expresidente reúne a los partidos de derecha.

“Aunque este tema se lo calificó como política de Estado, existen algunas voces disonantes. Piñera tiene un discurso duro y creo que poco servirá a los candidatos utilizar esta temática, ya que se logró alguna cohesión contra la aspiración que exige Bolivia”, destacó Cabrera.



Mientras, Quitral alabó la unidad que se generó en Bolivia en torno al tema marítimo y cuestionó que también en el escenario político boliviano el tema se haya utilizado en campañas electorales, como en el referéndum del 21 de febrero de 2016, por ejemplo.

Dos van por el diálogo



De los 15 aspirantes solo dos tienen un mensaje de diálogo para resolver el tema marítimo, aunque descartan ceder soberanía marítima a Bolivia. Enríquez-Ominami, que ya batalló en dos elecciones y logró para su partido (Los Progresistas) ser la tercera fuerza política de Chile, cuestionó que en épocas de dictadura se haya avanzado más en este tema que en democracia.

“Sorprende que dos dictadores, Hugo Banzer y Augusto Pinochet, hayan avanzado más en este tema y casi logran cerrarlo. Creo que el diálogo es el único camino para lograr y recuperar esa hermandad de dos pueblos”, consideró Enríquez-Ominami.



Mientras, Sánchez, periodista que según la intención de voto llega al 2%, señaló que este asunto debe ser arreglado con “diálogo y más diálogo”

bloque de Bachelet sufre su peor crisis

La Nueva Mayoría, que agrupa a partidos de izquierda y que catapultó a Michelle Bachelet a la Presidencia en dos oportunidades, enfrenta la peor crisis de su historia, ya que no logró cohesión para elegir a un candidato en medio de acusaciones.



El Partido Socialista (PS) de Chile es la fuerza más representativa de la Nueva Mayoría. En esta entidad existe una dura pelea por elegir a su candidato, que hasta el momento es batallada por José Miguel Insulza y Fernando Atria.



El Partido Comunista, que también es parte de este bloque, cuestionó varias posturas de la Nueva Mayoría y no decidió su apoyo.



Los otros partidos, como el Partido de la Democracia (PPD), eligió a Ricardo Lagos; la Democracia Cristiana (DC) se decidió por Carolina Goic, mientras que el independiente Alejandro Guillier tiene respaldo del Partido Radical y del Movimiento Amplio Socialista (MAS).

Entre estas figuras se decidirá al o a la postulante de la Nueva Mayoría para que intente enfrentarse a Sebastián Piñera.