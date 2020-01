"Del proceso de cambio todos somos simpatizantes"

No ocultó su alegría y su familia festejaba a su lado. Henry Lucas Ara Pérez es el nuevo Contralor General del Estado, cargo que desempeña por ocho años Gabriel Herbas. La mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) le dio el respaldo entre 26 postulantes.



La flamante autoridad habló con EL DEBER y respondió a los planes que tiene en su gestión, qué hará con las auditorías en casos connotados y su ligazón con el MAS, al haberse desempeñado en varios cargos como asesor, incluso de su antecesor, Gabriel Herbas.



_¿Cómo toma su designación?

Yo justamente me acabo de enterar por los medios en este momento porque ya me retiré a mi casa y bueno, me ha tomado por sorpresa y bueno, estamos a viendo cuando es la posesión y en base a eso ya podemos empezar a trabajar.



_Se lo liga mucho al MAS como asesor y también al ahora exContralor. ¿Usted garantiza independencia o cómo toma esos cuestionamientos?

Todo ese tipo de cuestionamientos han sido sopesados al momento de la presentación de mi documentación. He cumplido con todos los requisitos, como se establecía. Creo que la entidades encargadas de establecer si tengo militancia o no tengo militancia se han pronunciado, entonces no le dos mayor importancia.



Yo soy una persona netamente técnica y justamente por ese rol me han elegido. Me he presentado bajo ese rol y soy una persona que cree que puede trabajar por la Contraloría, no está demás toda la experiencia que he tenido en todos estos años. Lo demás está fuera de cualquier comentario.



_¿Cuál es su propuesta fundamental para encarar su gestión en la Contraloría?

Principalmente la Contraloría tiene ya funciones que están enunciadas en la Constitución y las normas, entonces nosotros velaremos por el control interno y externo. El gran reto que tenemos es ser más eficientes y a través del control gubernamental poder contribuir al desarrollo de los bolivianos.



Sí, hay que ver algunas modificaciones a la Ley SAFCO, porque es una norma marco que genera un enfoque sistémico, que es lo más importante.



_¿Cómo va a encarar los temas de corrupción como el Fondo Indígena, el caso Gabriela Zapata con los contratos de CAMC?

Esos son temas de auditoría, entonces en su momento habrá que verlos, pero ahora espero ser poesionado y recién me pronunciaré. Yo soy muy respetuoso a nuestras autoridades y con mucho gusto podré hablar de esos temas institucionales.



_¿Usted es simpatizante del proceso de cambio?

En sí, del proceso de cambio creo que todos somos simpatizantes, todos los bolivianos y además está plasamado en normas. Hay un plan nacional de desarrollo con una agenda 20-25, que están planteadas en normas.

La Contraloría no es parte de la gobernanza, es parte del control de la gobernanza, nosotros no legislamos, no interpretamos normas y en base a eso tenemos que ir avanzando.