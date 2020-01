Aduana evita salida ilegal de 1,5 millones de dólares

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) evitó la salida ilegal de 1,5 millones de dólares del país durante 2015, de acuerdo a un informe que su presidenta, Marlene Ardaya, proporcionó a la Comisión Mixta Papeles de Panamá de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



"Los "paraísos fiscales´ han sido creados no sólo para generar ventajas y se lleve dinero al exterior, sino para realizar evasión impositiva interna u ocultar actos de corrupción pública, como la que se está investigando en la Argentina o Brasil", explicó la autoridad, de acuerdo a un reporte de Bolivia TV.



Sostuvo que ser realizó el seguimiento respectivo para determinar la procedencia de los dineros confiscados y el destino que tenían, no se descartó que estuvieran ligados a actos ilícitos o quisieran enviarlos a alguno de los denominados "paraísos fiscales".



A su turno, la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, quien también fue convocada a la Comisión, por su parte sostuvo que 1.055 millones de dólares fueron enviados entre el 2007 y 2015.



"Vamos a establecer el número de casos a estudiar, por lo que no van a ser todos, ya que nos referimos a más de 900 personas involucradas. El SIN y la UIF están haciendo sus propias investigaciones sobre este tema. Nosotros como comisión tenemos hasta diciembre para concluir nuestro trabajo de investigación", manifestó el diputado Manuel Canelas.



Para una próxima sesión de esa instancia legislativa estarán convocados la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, y al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.