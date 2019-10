Museo de Arte está sin director hace seis meses

El Museo de Arte Contemporáneo de Santa Cruz cumple esta semana seis meses sin director, después de la renuncia a finales de julio del año pasado de Silvia Ròzsa, que estuvo en ese cargo desde 2008.



Luego de la renuncia de Ròzsa, por motivos personales, asumió durante dos meses el artista visual Eduardo Ribera. Sin embargo, Ribera mencionó que no fue un interinato, sino una ayuda en la organización del museo mientras se nombraba el sucesor de Ròzsa.



Nombre listo

María Renée Canelas, directora de Patrimonio, Cultura y Turismo de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, reconoció que ha habido una demora en la designación del nuevo director de este museo, (ubicado en la calle Sucre esquina Independencia), pero explicó que el memorándun con el nombre del nuevo encargado de esta institución está listo para ser firmado por la alcaldesa Desirée Bravo.



Sin embargo, Canelas prefirió no dar el nombre del elegido “para no entrar en especulaciones”.



Contratiempos

Canelas dijo que cuando Ròzsa se retiró le hicieron una propuesta para que se quedara, ya que su gestión fue muy satisfactoria y exitosa, empero cuando vieron que no iba a ocurrir así empezaron a buscar a su reemplazante.



“Elegimos a otra persona e iniciamos el proceso de contratación, que ya no depende de esta dirección sino de la secretaría de finanzas, donde está el departamento de Recursos Humanos. Ahí hay procedimientos que se deben cumplir, y en los cuales no interviene esta dirección”, señaló Canelas.



Lamentablemente, comentó Canelas, esta contratación coincidió con el cierre de gestión 2014 y hubo otro contratiempo.



Este mes volvieron a insistir y el proceso está a punto de finalizar máximo hasta este viernes.



Por el momento, el Museo de Arte Contemporáno tiene a Daniela Cuéllar como coordinadora de las actividades que se realizan allí