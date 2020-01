Daniela hizo su fundación para ayudar a los niños

Cuando Daniela tenía 9 años se enteró que en la tierra natal de su mamá hay niños que mueren por falta de medicamentos. Lejos de olvidarse de esta revelación hecha por su abuelo materno, el médico Jorge Hugo Chávez Chajtur, y empezar a tejer sueños de niña junto a sus muñecas, ella se propuso cambiar esta realidad y comenzó a buscar la forma de juntar dinero para comprar remedios para quienes más lo necesitan.

Daniela Tejada Chávez, nació en Estados Unidos. Vive en Florida junto a sus padres Joel Tejada (República Dominicana) y Alejandra Chávez (Bolivia), y a su hermana Ariela, de 8 años.

Con la idea clara de que debía ayudar a los niños que mueren en el país por falta de medicinas, Daniela fue becada para ser parte del programa Modelo Montessori de las Naciones Unidas en 2013.

Allí, en medio de las discusiones propias de estos encuentros con niños de diversas nacionalidades, Daniela decidió que conformaría una fundación para recaudar fondos, comprar medicamentos y traerlos para los hogares de niños con necesidades.

La mamá de la pequeña, que ahora tiene 13 años y ya es una adolescente, cuenta que su niña buscó orientación para consolidar su idea y creó la organización Meds4Kidz, con la que ahora trabaja desde Estados Unidos para dar ayuda a niños del Hogar de Dios y del centro nutricional de San Luis, en el municipio de San Carlos.

Emprendimiento

La primera actividad para lograr recursos fue confeccionar manillas para venderlas entre sus amigos, compañeros, profesores y familiares.



Los artículos que ella misma diseñaba y elaboraba tenían un valor de $us 10 y aunque durante su primera venta consiguió juntar $us 2.000, dinero con el que compró medicamentos cuando vino de vacaciones al país, decidió buscar una nueva forma para recaudar más, ya que vio que las necesidades eran muchas.



Fue entonces que la pasión de sus padres por las carreras pedestres, la llevó a plantearse la meta de organizar una corrida de 5 kilómetros en un parque cercano a su casa, actividad que consolidó en 2014.

La inscripción tenía un valor de $us 25 y en cada versión que pasa suma seguidores, que además de hacer deporte la gente sabe que con su apoyo ayuda a muchos niños.

Buen ejemplo



Al ver el entusiasmo con el que Daniela organiza y prepara las actividades que buscan dinero para medicamentos, su hermana Ariela se sintió involucrada.



A sus 5 años se sumó al equipo de la fundación y al igual que su hermana mayor, busca padrinos para niños enfermos y está plenamente involucrada con la fundación que dirige Daniela y que ayuda a salvar vidas.