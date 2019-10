Los trillizos de El Torno ya están en su casa

Los trillizos que nacieron la semana pasada en El Torno ya fueron dados de alta y están en su domicilio del barrio 6 de Mayo de ese municipio. Los niños aún no tienen nombre, los identifican como bebé 1, bebé 2 y bebé 3. Incluso para no confundirlos les han puesto números en sus chulitos. De esa forma saben si ya fueron alimentados o no.



Mientras tanto la población continúa brindando ayuda a esta familia, especialmente con leche, pañales y ropa para los recién nacidos.



Nelly Rojas y Villamil Valle, los jóvenes padres de los trillizos, aún no han podido conseguir una habitación más grande para trasladarse. Viven en un cuarto alquilado de un poco más de seis metros cuadrados y comparten una cama de dos plazas con su hija mayor Aylín, de dos años y siete meses, y los trillizos.



De acuerdo con los diagnósticos médicos, ninguno de los bebés tiene complicaciones con su salud. Debido a las bajas temperaturas, la mamá de los pequeños los mantiene bien abrigados en su habitación para evitar que se enfermen.



Villamil está buscando un trabajo para poder mantener a su familia, ya que dejó el empleo que tenía para atender durante las últimas semanas del embarazo a su esposa. Si usted quiere colaborarlos puede comunicarse al teléfono 780-65593.