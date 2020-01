Accidentes desnudan tres debilidades laborales

Los últimos tres accidentes laborales ocurridos entre martes y miércoles, que se cobraron la vida de dos personas y dejaron a otras dos heridas, desnudan tres debilidades en el cumplimiento de la norma laboral, porque la infringe el empleador, el obrero y la autoridad competente (Dirección del Trabajo) que no realiza la fiscalización suficiente para hacerla cumplir. Así coinciden en señalarlo profesionales ligados al área consultados por EL DEBER.

Ayer, a 24 horas de los accidentes laborales, EL DEBER recorrió distintas zonas de la capital cruceña y pudo constatar que muchos obreros continúan trabajando sin ninguna protección, poniendo en riesgo sus vidas. Una de estas situaciones se observó dentro del primer anillo, donde tres albañiles trabajaban sobre la losa de una vivienda de dos plantas, sin casco, sin guantes ni arnés, y con una improvisada base conseguían subir material de construcción en un balde que era jalado por una soga impulsada por una rondana.

La gente que transitaba por el lugar no se sorprendía al verlos, al contrario, esta informalidad es considerada normal en el país, incluso algunos esquivaron sus pasos por un lado para pasar la acera.

El máximo dirigente de la COD de Santa Cruz, Rolando Borda, asegura que “desgraciadamente las denuncias llegan cuando suceden los accidentes laborales”, por lo que a veces es difícil prevenir los hechos.

El dirigente dijo que la COD, la Dirección Departamental del Trabajo y la repartición de seguridad industrial hicieron inspecciones periódicas durante algún tiempo, pero luego disminuyeron por falta de personal para continuar el trabajo.



A esto se suma el hecho de que no haya conciencia de los empleadores para cumplir las normas, porque no acatan lo que dicen las leyes laborales. Una prueba de ello es que a diario se llenan las oficinas de la COD de trabajadores que quieren denunciar la vulneración de sus derechos laborales. También reclaman que muchas empresas incluyen en su presupuesto la dotación de ropa e indumentaria de seguridad para su personal, pero que no los compran.

Además, tampoco hay conciencia de parte del obrero, pues muchas veces, aunque se les dote de guantes, botas, barbijos y otras indumentarias, no los usan y tampoco están interesados en participar en cursos sobre seguridad laboral.

Pocos denuncian



Yngly Hallizon Riglos Alcaraz, responsable de Inspectoría de la Dirección del Trabajo, informó de que poca gente denuncia los casos de accidentes laborales. El año pasado se registraron entre ocho y nueve casos, lastimosamente muchos de estos tampoco prosperan porque las partes llegan a acuerdos y la denuncia queda en nada. La mayoría de los accidentes ocurrió en el sector de la construcción y en barracas.



Riglos recordó que la ley indica que estos tipos de accidentes deben reportarse en un plazo de 24 horas. La Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar y el Decreto Supremo N.º 108 señala la obligatoriedad de adquirir ropa de trabajo y equipos de protección personal contra riesgos ocupacionales.



Con respecto a los últimos hechos, indicó que están en proceso de investigación. Explicó que primero se hace un informe preliminar de las causas del hecho y luego se notifica a la empresa para que subsane las falencias. Seguidamente se hace otra inspección para verificar el cumplimiento, y en caso negativo se aplican sanciones. Las multas han llegado hasta Bs 200.000, porque depende del número de trabajadores de la empresa. De uno a diez son Bs 1.000, y así sucesivamente varía hasta que desde 91 en adelante se suma Bs 10.000 por cada punto infringido.

Obligar a la capacitación

La COD anunció que buscará a la Federación de Constructores, Cámara de la Construcción y empresas para firmar convenios que permitan capacitar a los trabajadores y obligarlos a que tengan un certificado de capacitación en seguridad. También adelantó que hoy sostendrá una reunión con el fiscal departamental, para abordar este y otros temas