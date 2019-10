El insólito caso del joven coreano que no envejece

Hyomyung nació hace 26 años pero aparenta tener solo 10, a causa de una extraña enfermedad que, como en las películas, no le permite crecer.



Nació el 5 de enero de 1989 y cuenta que se dio cuenta de que había dejado de envejecer a los 18 años cuando se encontró con unos compañeros.



“Una vez fui a un reencuentro de compañeros de escuela y todos mis amigos estaban ya crecidos. Yo era la excepción”, dijo en una entrevista con la BBC.



Los médicos aseguran que el joven se encuentra bien de salud, pero no lo han sometido a un examen completo para conocer las causas de su lento envejecimiento y su caso no es el único en la familia.



“Mi hermana mayor también parece mucho más joven de su edad real. Tiene 31 años y parece una estudiante de secundaria”, apuntó Hyomyung.



La vida cotidiana



Lo que para muchos sería un sueño de belleza, el hecho de no envejecer también tiene un lado negativo. El joven, de 1,63 metros de altura y rostro infantil, cuenta que cuando va a una discoteca las mujeres no le creen su verdadera edad y debe aguantar las bromas que le hacen.



También se ve obligado siempre a llevar su documento de identidad, sobre todo cuando sale por la noche o va a comprar alcohol.



Por el lado positivo, señala que “una de las ventajas de tener cara de niño es que cuando entro en las tiendas o en los restaurantes, me dicen que soy guapo, me hacen descuentos y, a veces, hasta me dan cosas gratis”.



Hyomyung dice que también tiene miedo de envejecer de repente. "Me daría miedo si me empiezan a salir arrugas", indica.



"Vivo con este rostro joven desde hace siete años. Si envejeciese de pronto, creo que perdería un poco las ganas de disfrutar de la vida", finaliza.

