Bolivia debajo del nivel de 'desarrollo democrático'

Bolivia se ubica por debajo del promedio dentro del índice de desarrollo democrático en América Latina, según un estudio presentado en Montevideo por la fundación alemana Konrad Adenauer y el observatorio Polilat.



Los datos indican que el país, con una puntuación de 4,749, está detrás de Uruguay, que encabeza la lista con 10 puntos, seguido de Costa Rica (9,094), Chile (8,749), Panamá (7,114), Perú (6,199), Argentina (5,893), y Ecuador (4,954).



Los datos a nivel general indican que dicha evaluación repuntó cerca de un seis por ciento, tras descender durante dos años consecutivos y se acercó a los niveles que tenía la región en 2013, de acuerdo a los datos difundidos por Efe.



El director de Polilat, Jorge Arias, dijo, sin embargo, que el desarrollo democrático en la región encuentra obstáculos especialmente por "las fallas institucionales" de los países, en muchos de los cuales, aseguró, "la ley es (apenas) un buen consejo", lo que lleva a que las instituciones "no se valoren adecuadamente".



"La escasa capacidad de los Estados y de la dirigencia latinoamericana para revertir las falencias sociales y económicas estructurales que caracterizan la historia de la región continúa siendo un signo distintivo de la democracia regional", explica parte del documento, al que accedió EL DEBER.





Arias indicó que "no existe un parámetro académico o técnico" para definir el desempeño de cada democracia, sino que el país que tenga el mejor indicador para cada una de las dimensiones estudiadas se lleva el máximo puntaje (10) en función del cual se mide al resto de las naciones.



La información recopilada en el estudio proviene de datos proporcionados por las instituciones oficiales de estadística de cada país y de internacionales, además de algunos de elaboración propia de la fundación alemana con base en la actividad legislativa, la actividad de los defensores del pueblo, entre otras, precisó el experto.



Acá puede revisar el informe completo:,