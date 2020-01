La decisión final de paz en Colombia es del pueblo

El equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC ofreció una rueda de prensa en La Habana, donde respondió a las preguntas de los periodistas sobre el acuerdo final firmado el miércoles.



El primero en tomar la palabra fue el jefe del equipo gubernamental, Humberto de la Calle, quien manifestó que el acuerdo firmado “es lo que hay, sobre eso debemos seguir” y sostuvo que la decisión final está en manos de los colombianos, quienes "el 2 de octubre en las urnas cada quien podrá marcar el rumbo de Colombia”.



“Yo no creo que haya espacio para renegociar. Este es el momento de decidir, y allí es donde yo sugiero que se haga una especie de balance, entre terminar el conflicto y abrir opciones de paz, o continuar con un largo y doloroso proceso de revictimización”, expresó.



Por su parte, el general Jorge Enrique Mora aseguró que las fuerzas militares no hacen partes de las negociaciones en La Habana.



“Nuestros soldados y policías han sido los garantes en este conflicto, han defendido a la sociedad y garantizado la supervivencia del sistema democrático de Colombia. Ellos son los victoriosos de este proceso que se le entrega hoy a los colombianos”, dijo.



En su turno, el general Óscar Naranjo aseguró que los guerrilleros que “queden por fuera del acuerdo recibirá todo el peso de la ley”.



De la Calle fue claro respecto a la reclutación de niños y si es o no amnistiable. "Tenemos que aplicar el acuerdo a los efectos de la liberación de todos los niños. Dentro de los delitos humanos, siguiendo los estándares internacionales, el reclutamiento de niños está entre los delitos que no son amnistiables".



Jaramillo complementó la respuesta señalando que "el Gobierno diseñará un programa especial para menores que atienda sus necesidades. No solamente porque existe el derecho del niño, sino porque si no le damos el trato adecuado, esos menores estarán futuramente en la delincuencia".



La reparación de víctimas es otro aspecto que genera dudas en la población, el jefe del equipo negociador explicó.



"Sería terrible, una especie de metástasis de la violencia en las ciudades si no somos capaces de administrar un proceso de reincorporación. En el capítulo de justicia se estableció la obligación por parte de las Farc de reparar materialmente a las víctimas. En el proceso de reincorporación se definirán las características de esa reparación material. No se han tocado los instrumentos que posee el Estado para recuperar el dominio que poseen", destacó.



Sobre la participación de las Farc en política, Roy Barreras indicó que esto no significa que van tener vocería quienes abandonan la violencia para acceder a la democracia. Dijo que será decisión en el 2018 de los colombianos, “en unas condiciones que garanticen una mínima vocería. Pero a diferencia del pasado, en esta ocasión nunca se acordaron curules a dedo”.



Al respecto De la Calle comentó que el propósito de cualquier proceso de paz es la dejación de armas y el acceso a la vida civil y democrática. Además, sostuvo que los incentivos económicos que recibirán los desmovilizados será “temporal”.



“Se hará pedagogía sin propaganda, neutra, como lo señala la Corte Constitucional. Existe obligación de entregar síntesis de los acuerdos en lenguaje ‘natural’, por llamarlo así”, dijo el jefe negociador.