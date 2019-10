Desperfecto en avión de BoA afecta a tres 'promos'

Un grupo de 200 estudiantes de la promoción 2016 "Valeria Brychcy" del colegio Saint George, "Sweff 2016" del Espíritu Santo y parte de la "promo" del Colegio Uboldi quedó varado en México desde el lunes luego del desperfecto "técnico" que sufrió la aeronave de Boliviana de Aviación (BoA) que debió trasladarlos hasta Bolivia.



Un comunicado oficial de BoA confirma que la aeronave Boeing 737-800NG, con matrícula CP-2925 tuvo un "imprevisto técnico" y que para "evitar mayores perjuicios a los pasajeros, hemos programado la salida de otra aeronave Boeing 737-800NG con matrícula CP-2926, la cual se encuentra en completas condiciones operacionales para el recojo de los pasajeros en Cancún".



El reporte, firmado por el jefe de Planificación Comercial y Marketing de BoA, Hugo Estrada Ramos, también indica que la nueva aeronave debió salir a las 12:30 de este jueves desde Bolivia rumbo a México, para retornar con los pasajeros en el vuelo de las 20:00 de México (21:00 hora de Bolivia), arribando al aeropuerto Viru Viru a las 3:30 de la madrugada del viernes.



La palabra de los padres



Eduardo Luna, padre de familia de uno de los estudiantes de la "promo" del Saint George, explicó que una vez en el aeropuerto los jóvenes se enteraron del problema y tuvieron que volver a su hotel. BoA cubrió el traslado, el alojamiento y la alimentación de los estudiantes durante la estadía no prevista, aunque debieron cambiarlos de hotel.



Sin embargo, Luna aclaró que los chicos están bien atendidos y que el único ajetreo que sufrieron hasta el momento es el afán de ir y volver del aeropuerto dos veces, ya que el lunes no pudieron viajar y tampoco al día siguiente porque el avión seguía con problemas.



"Se les pidió a los padres que no se preocupen. Ellos están acompañados por una madre de familia y dos profesores. Si bien el afán fue ir y venir del aeropuerto, los chicos estaban en el hotel, en la piscina, no hubo problemas", dijo luego de haber conversado telefónicamente con los responsables de la delegación.



Sin embargo, otro papá de una alumna de la promoción del Espiritu Santo que llamó a El Deber (y pidió no ser identificado) no ocultó su molestia y preocupación por lo sucedido. "Además de la promoción del Espíritu Santo está parte del Uboldi. Nosotros compramos los pasajes mediante la agencia Tropical Tours. Nos dicen que nuestros hijos están bien pero los chicos nos cuentan que nos es como dice la agencia", señaló.



El papá contó que hoy tuvieron una reunión con los ejecutivos de la agencia y le han comunicado que ya partió un avión para traer de vuelta a sus hijos. "No vamos a esperar un día más y si no nos dan solución vamos a tomar una acción judicial", manifestó.



La palabra de BOA



BoA también se disculpó con la agencia de viajes Tropical Tours por la "demora ocasionada", asegurando que haría "los máximos esfuerzos a fin de asegurar la integridad de la operación bajo estándares de seguridad y calidad".



Los estudiantes pasaron en Cancún su viaje de promoción que debió durar 10 días, de acuerdo a lo programado.