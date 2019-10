EE.UU. responde a Fidel y reconoce la falta de confianza mutua

El Departamento de Estado de los Estados Unidos considera que los comentarios del expresidente de Cuba Fidel Castro sobre el acercamiento entre ambos países son "una señal positiva", sin embargo admiten que, tal y como subraya el líder de la revolución cubana, también hay desconfianza de su parte.



"Es justo decir que hay una falta de confianza mutua pero estamos trabajando para construir esa confianza", afirmó este martes la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.



La vocera resaltó que Washington realiza negociaciones con el Gobierno del presidente Raúl Castro y no con su hermano Fidel, de 88 años, que se retiró del poder en 2006. "No tengo un análisis de la influencia que tiene" en la jerarquía política cubana, apuntó.



Además, Psaki señaló que "no podemos ni siquiera confirmar que los comentarios son realmente de él".



Fidel Castro rompió su silencio de casi seis semanas sobre la histórica reconciliación entre Estados Unidos y Cuba, en una carta difundida el lunes en la noche por la televisión cubana y reproducida en todos los medios impresos estatales este martes.



En la misiva, el líder histórico de la Revolución Cubana declaró que aunque desconfía de Estados Unidos, no rechaza los acuerdos para normalizar las relaciones entre ambos países.



"No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos, sin que esto signifique, ni mucho menos, un rechazo a una solución pacífica de los conflictos", dijo Castro.



La semana pasada Cuba y Estados Unidos sostuvieran en La Habana sus primeras conversaciones de alto nivel en 35 años de cara al restablecimiento de relaciones diplomáticas, rotas en 1961.



Estados Unidos invitó a las autoridades cubanas a una próxima reunión en Washington, pero aún sin fecha definida.