Achá va ante la Fiscalía por el caso taladros

El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, se presentó este viernes de manera voluntaria en dependencias del Ministerio Público de La Paz para pedir que se lo convoque a declarar por el caso taladros.

Según información a la que accedió la Agencia de Noticias Fides, Achá llegó a la Fiscalía a las 10:50 y entregó un memorial a la comisión de fiscales del caso taladros, que está integrada por Rudy Terrazas y Ramiro Jarandilla.

En dicho documento, Achá dice que no hay ninguna denuncia formal en su contra; sin embargo, pese a ello "me apersono voluntariamente" a la Fiscalía "a efectos de que se me convoque" a declarar.

Lee más: Cae Achá y Evo pide revisar procesos de contratación

Esta presentación de Achá ante el Ministerio Público se registra a un día de que el presidente Evo Morales lo reemplazó del cargo de presidente interino de YPFB por Oscar Barriga.

La destitución de Achá se produjo en medio de una serie de críticas, especialmente entre la oposición política del país, por la no inclusión de su persona en la lista inicial de los procesados por las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros.

Te puede interesar: YPFB, más de 10 años en medio de denuncias

Además, los coimputados de este caso (por los presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes) aseguraron en los últimos días que el expresidente YPFB autorizó a la gerenta de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería, participar de todas las reuniones del proceso de adjudicación sin ser parte del Comité de Licitación.