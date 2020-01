Campaña busca afianzar la obra del Padre Alfredo

La familia del padre Alfredo es tan grande como sus necesidades, es por eso que una tarde no basta para hablar de los ‘milagros’ que se construyen día a día en cada uno de sus proyectos de ayuda a los más necesitados, especialmente a niños y jóvenes en situación de calle.



Wilma Candia, Silverio Márquez, Dora Baldiviezo, Jerjes Justiniano y Salomé Nasica son parte de este cálido hogar y visitaron el Café de la Siesta para compartir sus experiencias como líderes de la institución con la editora de Sociales&Escenas, Sandra Quiroga. Las personalidades terminaron convocando a toda la sociedad a involucrarse en este proyecto.



buscan autofinanciarse

“La obra del padre Alfredo es una de las más grandes de Bolivia. Está consolidada pero aún precisa ordenarse y autosustentarse”, fueron las palabras de Jerjes Justiniano, que trabaja desde hace más de un año al mando de la institución.



El abogado afirma que él y sus colegas han asumido como prioridad ejecutar un proyecto de autosustentación de la institución. “Queremos involucrar a la sociedad mediante proyectos y empresas conjuntas”, expresó.



Sin embargo, también es consciente de que esto no se logrará en un corto plazo, por lo que ve indispensable la solidaridad de la sociedad para mantener activa la ayuda de casi una decena de proyectos, entre ellos la Aldea de Niños, la casa para jóvenes universitarios y el refugio para madres solteras, que juntos suman alrededor de 800 menores beneficiarios.

“Son cerca de $us 90.000 mensuales que precisamos y lo que recibimos del Estado no cubre ni el 50% de los gastos, lo que convierte en todo un reto mantener la ayuda y la sonrisa de los niños”, complementó Salomé Nasica.

En este sentido, ambos voluntarios instaron a las familias y empresas bolivianas a involucrarse en esta tarea.

¿Cómo ayudar?

“Las personas que quieran regalar sonrisas a nuestros menores pueden hacerlo a través de donaciones, apadrinando a un niño o a una casita familiar. Otras opciones son aceptar en su negocio nuestras alcancías o participando de nuestra rifa anual”, añadió la asesora legal de la institución, Wilma Candia, que está liderando el reclutamiento de voluntarios y donantes.

Las cuentas del banco Bisa, 060861-201-7 y 060861-001-4, están habilitadas para las donaciones en dólares y en bolivianos, respectivamente.

La invitación está hecha para que usted se sume a esta noble causa.