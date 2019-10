Líder de Los Prisioneros se recupera de infarto cerebrovascular

El vocalista y líder de la desaparecida banda de rock chilena Los Prisioneros, Jorge González, se recupera satisfactoriamente tras sufrir un infarto cerebrovascular focalizado en el cerebelo el pasado sábado, de acuerdo a un comunicado entregado este lunes por su equipo de comunicación.



González, de 50 años, ofreció ese día una presentación en el Festival de Nacimiento, a 556 kilómetros al sur de Santiago, tras el cual debió ser internado en una clínica de la ciudad de Concepción.



Según el documento proporcionado a los periodistas, González presentó en su intervención musical problemas de motricidad, del habla y vio alterado su sentido de la ubicación, un estado que, al parecer, venía presentándose días antes de ese recital.



"Jorge trabajó sin saber de esto durante la última semana, entregándose al máximo de sus fuerzas, que evidentemente no eran las óptimas para cumplir con los compromisos adquiridos y, especialmente, con las expectativas de sus fans", consignó el escrito.



El vocalista había arribado a Chile desde Alemania en los primeros días de febrero, con un itinerario de fechas definido que debía empezar tras su llegada.



No obstante lo ocurrido, el músico se encuentra tranquilo,

recuperándose en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro

asistencial donde está internado y "plenamente consciente de que lo peor ya pasó", por lo que aseguran que la recuperación será "rápida

y completa", precisó el texto.



Vea en el siguiente video los minutos previos al momento en que Jorge González sufrió el accidente cerebrovascular:,

No habrán secuelas



En tanto, su representante, Jorge Alfonso Carbone, aseguró que el

músico no presentaría secuelas aunque tendrá que estar en reposo

absoluto y el proceso de rehabilitación durará entre 30 y 40 días,

tiempo que estará alejado de los escenarios.



Jorge González (voz y bajo), Claudio Narea (guitarra y coros) y

Miguel Tapia (batería y coros) crearon en 1979 la banda Los

Prisioneros, considerada en Latinoamérica como la agrupación más

influyente e importante de Chile bajo la dictadura de Augusto

Pinochet.



Con un simple sonido punk con matices de "new wave", y más tarde

el "synth pop", sus canciones tocaron aspectos de la situación en

Chile y el resto de Iberoamérica y los jóvenes de la época las

usaron como herramientas de protesta contra el régimen militar

(1973-1990).



Los componentes de la banda se separaron en 1992, después de

haber grabado cuatro álbumes. En 2001 la formación original se

volvió a reunir para ofrecer dos conciertos en Chile y al año

siguiente se embarcó en una gira por Latinoamérica, Estados Unidos y

España. En 2006 se separaron definitivamente.



"No a la guerra con Bolivia"



En 2013, durante su participación en el Festival de Viña del Mar, Jorge González causó polémica al referirse públicamente al conflicto bilateral entre Bolivia y Chile.



“No a la guerra contra Bolivia, no a la guerra señor presidente”, entonó el chileno ante miles de personas que presenciaban el festival musical.



En aquella ocasión González dijo que “el poder en Chile hace mucho tiempo viene montando la ocasión de crear una guerra contra Bolivia y están armando conflictos artificialmente”.



El músico agregó que la salida al mar para Bolivia es una demanda “razonable” y que “eso opina mucha gente, pero la posición militarista de los que en su cabeza tienen tanques, quiere frenarlo”.