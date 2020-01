19 datos que usted debe dejar si viaja a Europa

La Unión Europea aprobó hoy en la Eurocámara una lista de 19 datos que deberán ser incluidos en el registro de pasajeros que visiten cualquiera de sus 28 Estados miembros. La información será transmitida a todos estos países y se quedarán almacenados durante cinco años, en la lucha contra el terrorismo.



Estos son los 19 datos que las compañías aéreas registrán, no incluyen información sensible directa sobre el viajero, sino datos técnicos ligados al viaje:



1. Localizador del viaje. Es el código alfanumérico, normalmente de seis cifras, utilizado para identificar la reserva.



2. Fecha de la reserva o de la emisión del billete.



3. Fecha del viaje.



4. Nombre (del comprador, del viajero o de ambos).



5. Dirección y otros datos de contacto (número de teléfono y correo electrónico).



6. Información sobre el tipo de pago, incluida la dirección de quien abona el viaje.



7. Itinerario completo (para cubrir los diferentes trayectos que pueda tener un mismo pasajero). En ocasiones los llamados yihadistas europeos realizan varias escalas, en lugar de viajar directamente al destino deseado, para evitar dar pistas sobre sus intenciones.



8. Información de vuelos anteriores. Permite saber, por ejemplo, si una misma persona ha hecho trayectos similares y en qué momento.



9. Agencia de viajes u otros intermediarios empleados para el viaje. También estas entidades proporcionarán información a los Estados sobre pasajeros.



10. Resultado del viaje. Además de la información que las aerolíneas deben transmitir 24 ó 48 horas antes del vuelo, una vez efectuado el embarque se deberá comunicar si finalmente el pasajero facturó y voló o no.



11. Información sobre reservas divididas. Por ejemplo, si hay cambios en la reserva general porque una de las personas que viaja modifica sus condiciones y se crea un nuevo localizador para ella.



12. Comentarios generales. Aquí la directiva incluye toda la información disponible sobre menores no acompañados: nombre, género y edad del menor no acompañado, la lengua que habla, los datos de la persona que lo guía hasta la puerta de embarque y su relación con ella, así como los datos de quien lo recoge.



13. Información sobre el billete. Número de billete, fecha de emisión, tipo de tarifa y si se trata de un billete solo de ida.



14. Asientos (del viajero y de otros viajeros que pueda resultar útil).



15. Detalles sobre código compartido (vuelos realizados en cooperación con otras aerolíneas de la misma alianza).



16. Equipajes (facturado y de mano).



17. Acompañantes.



18. Información que el pasajero proporciona antes de viajar (alguna ya incluida en otros epígrafes: documento de identidad, fecha de expedición y de caducidad, país donde se realiza, nombre, nacionalidad, género y fecha de nacimiento del viajero, aerolínea, número de vuelo, así como fechas, horarios y lugares tanto de salida como de llegada).



19. Cualquier cambio experimentado en los 19 apartados anteriores.