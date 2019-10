La muerte de adolescente en Yacuiba fue por leptospirosis

Tras informe preliminar de laboratorio, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija confirmó ayer que el adolescente de 14 años hospitalizado de emergencia en el hospital Rubén Zelaya, de Yacuiba, murió por leptospirosis y no hantavirus como en principio se había sospechado.



El director de esa institución estatal, Paul Castellanos, dijo que el menor padeció un cuadro febril y síntomas de esa enfermedad por consumir agua contaminada en la comunidad donde vivía.



“Tenemos información preliminar remitida por los laboratorios del Inlasa y Cenetrop de que murió por leptospirosis que es una infección causada por el contacto con agua o tierras contaminadas por la orina o tejidos de animales silvestres infectados.



En este caso bebió agua no tratada y por eso hemos recomendado a los pobladores de Caiza y Chirimoyal no hacerlo”, explicó. El Sedes aún no tiene el informe de laboratorio para determinar la causa debido a que se realizó por segunda vez la toma de muestras de sangre al menor. /DM