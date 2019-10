DEA indaga al asesor de Keiko Fujimori en Perú

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) investiga a Joaquín Ramírez, secretario general del partido Fuerza Popular, que postula a la presidencia de Perú a Keiko Fujimori, reportaron el domingo medios de prensa.



"Esta es una investigación delicada y está en curso, y no podemos hacer ningún comentario (...) No ha concluido", confirmó a la cadena Univisión la portavoz de la DEA, Anne Judith Lambert, en Estados Unidos.



La revelación ocurre a tres semanas del balotaje del 5 de junio en Perú. La información fue proporcionada a Univisión y al programa peruano Cuarto Poder por el piloto comercial peruano Jesús F. Vásquez, residente en Estados Unidos, quien grabó para la DEA las conversaciones que tuvo con Joaquín Ramírez en 2013.



Vásquez explicó a Univisión que es colaborador de la DEA hace algunos años y que conoció a Ramírez mientras buscaba inversiones para instalar un aeropuerto en el norte de Perú.



Asegura que en una conversación, Ramírez le dijo "¿Tú sabes que la "china" (Keiko Fujimori) me dio 15 millones de dólares en la campaña anterior para lavarlos, para la campaña del 2011, de las elecciones, y yo los lavé a través de una cadena de estaciones de combustible?". Todo ello quedó grabado y está en poder de la DEA, precisó.



"Es mi deber como peruano denunciar a esta gente y que no nos sorprendan una vez más. Nadie me ha pagado a mí ni un centavo para hablar", aclaró Vásquez a Cuarto Poder.



Keiko Fujimori, de 40 años, es hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien actualmente purga una condena de 25 años por crímenes de corrupción y lesa humanidad. En 2011, se postuló a la presidencia y perdió contra Ollanta Humala.



En su segundo intento, competirá con el economista de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski.



La noche del domingo, Fujimori rechazó estar involucrada en el tema. "Jamás he entregado dinero al señor Ramírez(...) Lo que vamos a hacer en los próximos días es pedir un informe a la DEA, para que nos detalle si es cierta la información, y dependiendo de ello podremos tomar una decisión", comentó a Cuarto Poder.