Cívicos y activistas políticos festejarán victoria del NO

En torno al Comité pro Santa Cruz se manifestaron las diversas plataformas cívicas y políticas para celebrar el primer año del triunfo del No en el referéndum llevado a cabo el 21 de febrero de 2016, mediante el cual no se permite la re-reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera para un nuevo periodo hasta 2015.

El presidente del Comité Cívico, Róger Montenegro, indicó que los actos de festejos se iniciarán en la sede de la entidad, a las 7:00, donde estarán presentes los representantes de la institucionalidad cruceña.

“El resultado del No fue un hecho histórico del cual fue partícipe el pueblo boliviano que no permitió la segunda reelección por ser inconstitucional”, dijo Montenegro.

A su turno, Carlos Manuel Saavedra, de la Plataforma Bolivia Dice No, recordó que siete de cada 10 cruceños votó por el No, por ello deben manifestarse en los barrios si es que no pueden asistir a la plaza principal.

María Belén Mendívil, de Plataformas Juveniles Unidas, pidió salir a las calles a defender el voto que no permite que los actuales gobernantes sigan en el poder más allá del 2020. Por último, el presidente electo del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, recordó que con el resultado del no el pueblo se opuso a modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, lo cual es un error del los gobernantes no querer respetarlo.