Trump anuncia el fin del deshielo en relación con Cuba y pide democracia

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró ayer el fin del acuerdo ‘unilateral’ de su predecesor Barack Obama hacia Cuba, prohibió hacer negocios con los militares en la isla y prometió apoyar al pueblo cubano en su lucha contra su ‘brutal’ gobierno.

"A partir de ahora, estoy cancelando completamente el acuerdo unilateral con Cuba", dijo Trump en un pequeño teatro en la Pequeña Habana de Miami, al anunciar al exilio cubano sus modificaciones.

"La política reafirma el embargo estadounidense impuesto por ley a Cuba y se opone a los llamados para acabar con él", indicó por su parte la Casa Blanca.

"No queremos dólares de estadounidenses para un negocio del régimen que explota a los cubanos, no vamos a levantar las sanciones hasta que no haya libertad, se legalicen los partidos políticos y haya elecciones libres con supervisión internacional", expresó.

Cuba denunció el endurecimiento del embargo con las nuevas restricciones dictadas por Trump, pero reiteró su voluntad de continuar el diálogo ‘respetuoso’ con Washington.



Las cerca de 1.000 personas que colmaban el teatro Artime ovacionaron de pie al presidente, le gritaron "te quiero" y le cantaron el "cumpleaños feliz" -recordando que Trump cumplió 71 años el miércoles.

Lo acompañaron disidentes y activistas célebres como Rosa María Payá y José "Antúnez" García Pérez, además de políticos locales y veteranos de la fallida invasión de la Bahía de Cochinos en 1961.

Nada con militares

Principalmente, la nueva política impide cualquier transacción con el Grupo de Administración de Empresas (Gaesa), un holding estatal cubano que de acuerdo con Washington beneficia directamente a altos jefes de las Fuerzas Armadas.



Si bien los sentimientos hacia Trump pueden ser encontrados en una comunidad tradicionalmente conservadora, el apoyo a esta medida en particular es monolítico, porque fuerza a los inversores extranjeros a entenderse directamente con los nóveles empresarios en la isla.

Ramón Saúl Sánchez, líder del moderado Movimiento Democracia que aboga por el levantamiento del embargo, dijo a la AFP que está "de acuerdo con este punto, porque desgraciadamente la economía cubana está tomada por los militares, que son una mafia".

Trump también fijó medidas más estrictas para controlar que los que viajen a la isla lo hagan, en efecto, en el marco de las 12 categorías ya implementadas por Obama, ninguna de las cuales incluye el turismo. Pero las relaciones diplomáticas se mantienen y los cubanos pueden viajar y enviar remesas.



Esta nueva política no revierte en los hechos el acercamiento, sino que endurece sus términos.

Ahora, "Trump está agregando dientes a la política anterior de Obama", dijo Sánchez.

Trump ganó las elecciones en gran parte gracias al voto de los floridanos, en el que tuvo un papel crucial el apoyo de los cubanoestadounidenses.

Se ganó su favor cuando, antes de las elecciones, visitó Miami y prometió dar marcha atrás a algunos aspectos de la política de Obama, que según el exilio cubano no fue suficientemente duro al exigir a Cuba como condición, un mayor respeto a los derechos humanos.

Auditorías a viajeros



Washington ha estado abriendo un incipiente flujo de intercambio comercial y permitió que los estadounidenses viajen dentro de 12 categorías, entre ellas el "contacto pueblo a pueblo" o el "intercambio cultural".



Ahora, bajo el nuevo Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional, el Departamento del Tesoro auditará tales justificaciones para viajar.



El endurecimiento de la restricción a los viajes fue criticado por el embajador de Cuba en Washington. "Ya es oficial: estos son los nuevo enemigos de la política exterior estadounidense. Cuídense!", escribió José Ramón Cabañas en Twitter, junto a una fotografía de turistas paseando en La Habana.

Más de un cuarto de millón de estadounidenses visitó la isla este año, lo que representó un crecimiento de 145% frente a 2016. Empresas aéreas y de cruceros hacia Cuba hicieron millonarias inversiones en los últimos dos años para prepararse al nuevo escenario bilateral.

Pero las restricciones corren el riesgo de debilitar a un naciente sector privado muy dependiente del turismo. "Para la economía cubana y el sector privado este cambio representa un gran golpe", señaló Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un grupo de reflexión.



"Las nuevas medidas estarán atacando las dos únicas fuentes de crecimiento que actualmente tiene la economía cubana: el turismo y el sector privado", destacó el economista cubano Pabel Vidal, de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia