Desmantelados y abandonados, así están los bienes que Dircabi cuida

Los autos, los camiones, la maquinaria agrícola y hasta las piezas de avionetas que se usaron para traficar droga, permanecen ‘sepultadas’ en medio de la maleza de numerosos depósitos de la Dirección General de Registro y Control y Administración de Bienes Incautados de Santa Cruz (Dircabi).

Están cerrados desde el 13 de abril de este año por orden del Ministerio de Gobierno, que ordenó la inventariación de los bienes y la investigación de las personas que los administraban en el país. Este proceso tiene a tres personas presas en Palmasola, un asesor nacional que salió del país y a una directora nacional que está siendo indagada por la Fiscalía.

EL DEBER recorrió algunas de las direcciones de estos depósitos y encontró cuatro lugares donde, pese a la ausencia de algún casero, se pudo evidenciar, a través de las imágenes el descontrol que se vivió en Dircabi, ya que los bienes son chatarra envuelta en óxido y maleza alta.

Las imágenes muestran motorizados apilados unos encima de otros recientemente numerados, como si fueran parte de un hato ganadero, y con menos piezas y accesorios que cuando llegaron a las manos de los responsables de Dircabi.

El despilfarro parece evidente, pese a que la normativa que rige sobre el control de los bienes quitados al narcotráfico indica que estos deben ser entregados a entidades que cumplen una función social como depositarias, para que sean cuidados y mantenidos adecuadamente hasta que la justicia dicte el fallo final de confiscación o devolución.

Los bienes observados en los cuatro depósitos a los que EL DEBER pudo llegar, no fueron usados como lo indica la ley.



Los depósitos en la capital

En los alrededores de la sede del club Blooming hay dos galpones grandes llenos de motorizados incautados al narcotráfico. En la misma zona norte hay otro lugar, ubicado al lado del edificio de la empresa Opal.



Es un inmueble incautado con bardas altas y en su interior se puede observar vehículos, especialmente autos, pero deteriorados, confundidos entre ramas y turriles que la Felcn secuestra cuando interviene los laboratorios de cristalización de cocaína y donde se transportan los precursores que sirven para darle más valor a la droga.



Otro lugar donde Dircabi guarda bienes, es un depósito ubicado en la zona de Montecristo, en el octavo anillo y la carretera hacia Cotoca.



Su portón está cubierto de maleza y en su interior se pueden observar, como pasó en los otros dos lugares, rodados convertidos en chatarra y enumerados con aerosol, tal vez una evidencia de la inventariación que se está ejecutando en el país y de la cual aún no se conocen resultados.

Los otros dos depósitos a los que este diario llegó están en la avenida Cumabi entre séptimo y octavo anillo, y en el séptimo anillo de la carretera a Cotoca, un lugar donde antes funcionaba Umopar Santa Cruz.



Este último depósito de los bienes narco curiosamente tiene un letrero pintado en su barda que anoticia su venta y pide llamar a un número de teléfono celular, ya que fue devuelto por orden judicial en un proceso donde los traficantes fueron descubiertos llevando droga escondida en tractores hacia Chile.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, recordó que la investigación en Dircabi es una acción que su ministerio lidera y precisó que en el país se incautaron 22.000 bienes al narcotráfico desde 1987, y no como dice la senadora Carmen Eva Gonzales, que pedirá su interpelación en la Asamblea Legislativa, que esta cifra se produjo durante los últimos 10 años.