Evo se somete a segunda cirugía de su rodilla

El presidente Evo Morales se somete desde las 9:15 a su segunda operación en una misma rodilla, la izquierda. La cirugía, en la clínica Los Olivos de Cochabamba, durará entre 3 a 4 horas, poco más de las dos horas que inicialmente se informó. Un equipo de cuatro especialistas están a cargo de la cirugía para corregir la lesión que sufrió en la rodilla.



Morales se hospitalizó ayer a las 15:50 y hoy se le está aplicando un procedimiento denominado artroscopia, para solucionar la rotura de los ligamentos cruzados, problema que le aqueja desde el pasado sábado, cuando jugó futsal en Viacha, La Paz. Allí le empezó a doler la rodilla izquierda, sobre todo al trata de pisar y caminar.



Hace seis años, el presidente se había sometido a otra cirugía en la misma rodilla.



El problema del mandatario aqueja normalmente a los deportistas. Si bien inicialmente los médicos creyeron que se trataba de algo leve, pero después de diversos exámenes determinaron que requiere de la operación.



El traumatólogo y ortopedista Luis Bazán dijo que toda cirugía reviste un riesgo y definitivamente lo que se busca es la confianza del mandatario. Según explicó, al presidente se le hará una reconstrucción de ligamentos porque tiene una grave lesión.



Durante la intervención quirúrgica se le aplicará "injertos autólogos y heterólogos" para la reconstrucción de los ligamentos.



El equipo de médicos que atiende a Morales está compuesto por los especialistas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba: Luis Bazán, Bernardo Andrade, Nils Calderón y Jorge Terrazas.



Seis meses para volver a jugar



El médico especializado en deportes, Denis Cabrera, explicó a EL DEBER que la técnica de la artoscopia implica sacar tendones de otros músculos para hacer la reconstrucción del ligamento.



No se trata de una cirugía abierta, se hacen dos pequeños cortes en los laterales de la rodilla, por donde se introducen cámaras para hacer la intervención.



La recuperación implica mínimo seis meses a un año para volver a la práctica del deporte, señaló Cabrera. Durante este tiempo, el ligamento se regenera y fortalece.



Luego de la cirugía, la rodilla queda hinchada, porque se produce un edema. Por lo tanto, se debe sacar el líquido haciendo drenaje.



A la semana de la operación se inicia la fase de fisioterapia a fin de que la rodilla no pierda la masa muscular que permite darle mayor estabilidad.



La fisioterapia se inicia con el uso de máquinas con electrodos para estimular los músculos. El paciente también se somete a tratamientos de ejercicios en piscina, porque el agua impide que el peso del cuerpo caiga con todo sobre la rodilla, evita el impacto sobre ese miembro.



En dos o tres meses, el presidente podrá pisar y caminar con normalidad. A los cuatro meses, según Cabrera, se espera que el paciente pueda correr y verse más estable, aunque el ligamento todavía no estará fijo.



También tendrá que hacer ejercicios en camillas elásticas hasta que a los seis meses pueda volver a jugar fútbol.