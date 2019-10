10 datos curiosos de 'Los Vengadores'

El film de Marvel "Los Vengadores: La Era de Ultrón", que ya se estrenó en 36 países de América, Europa y Asia, recaudó hasta el momento de 9.5 millones de dólares en 11 países, según el sitio de noticias de entretenimiento Hollywood Reporter, llegará a Bolivia el próximo 29 de abril en todos los cines del país.



¿Ya estás listo para el estreno de "Los Vengadores"? Los estudios Disney, a tan solo días del gran estreno de la nueva entrega "La Era del Ultrón", decidió compartir con los fans algunos datos curiosos que habrá en la película.



Los datos muestran pequeños detalles, pero necesarios, para que los superhéroes tengan un desempeño más eficiente al momento de las batallas. Desde un nuevo guardarropa para Hulk hasta el escudo mejorado del Capitán América, aquí te dejamos los 10 datos curiosos:



1. La moda de Hulk. El célebre “hombre verde” por fin tendrá oportunidad de usar pantalones elásticos. Sí, el científico Bruce Banner llevará la prenda debajo de su ropa habitual, así cuando salga a relucir su alter ego no pasará la vergüenza de quedar semi desnudo.



2. Ojo de halcón. Clinton Francis, conocido con el seudónimo Hawkeye u Ojo de Halcón, diversificó la tecnología de sus flechas gracias a la ayuda de Tony Stark. La película explica las nuevas funciones de algunas, pero otras serán descubiertas a lo largo de la trama.



3. El escudo del Capitán América. El superhéroe no volverá a perder su principal accesorio, ya que ahora cuenta con unos clips magnéticos que lo harán volver a su sitio.



4. Bastones ultrapoderosos. Las armas de la Viuda Negra, interpretada por la actriz Scarlett Johansson, recibieron un poder extra gracias a Tony Stark, que le permitirá emitir una descarga ultrapoderosa contra su oponente.



5. La torre más alta. La guarida de "Los Vengadores" es uno de los sets más grandes que se han construido para una de estas películas. La torre de los Avengers, que incluye un área de relajación, tres laboratorios y un gimnasio, fue diseñada y auspiciada por el multimillonario Tony Stark.



6. Los nuevos personajes. Quicksilver y La Bruja Escarlata son los nuevos personajes de la saga. El primero tiene el poder de ser sobrehumanamente rápido y la otra usa la habilidad de la telequinesis.



7. Un traje de fuerza contra Hulk. Tony Stark y Bruce Banner estudiaron el comportamiento y la fuerza de Hulk para confeccionar un traje que sirva para minimizar las consecuencias de sus ataques de ira.



8. El transporte. La icónica nave de los Avengers, Quinjet, tomó una imagen más militarizada y con vidrio reforzado al frente y debajo para que los pilotos tengan una mejor visión del ambiente.



9. Drones. Artefactos sin piloto y autos a control remoto fueron colocados en lugares estratégicos para captar escenas especiales que no podrían haber sido llevadas a cabo simplemente con la cámara.



10. Vestir a "Los Vengadores". El vestuario de los Avengers fue un reto para la diseñadora Alexandra Byrne debido a que una de las escenas de la película se desarrolla en una fiesta elegante, y Thor era uno de los menos ideales para utilizar un traje formal. Byrne eligió unos pantalones de mezclilla clásicos y una camisa para el mitológico superhéroe, mientras que para Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., requirió de cinco cambios para finalmente sentirse elegante.