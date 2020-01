Baja la intensidad del viento en Santa Cruz

Las fuertes ráfagas de viento que se registraron en Santa cruz el fin de semana cesaron este lunes; según el pronóstico del Senamhi estos no superarán los 20 km/h.



Cabe recordar que la noche del sábado los vientos alcanzaron los 90 km/hora destruyendo letreros, levantado el tinglado de una escuela, derribando árboles y cortado la energía eléctrica en varios barrios. El domingo, se registraron ventarrones que llegaron a los 60 kilómetros por hora.



Para este lunes se anuncian cielos poco nubosos y una temperatura máxima de 24ºC, la mínima registrada fue de 15ºC.



Mientras tanto, el martes subirá el termómetro hasta los 27ºC -la mínima será de 16ºC- con vientos calmos por la mañana que no superarán los 20 km/h. Los cielos estarán totalmente despejados y no se prevén lluvias.



