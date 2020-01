Bonafini puede ser detenida en Argentina

"Está vigente una orden de captura y una prohibición de salida del país. La orden de captura implica que ella puede ser detenida en cualquier momento", dijo el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que ordenó detener a Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Argentina luego de que, por segunda vez, no se presentara a declarar en una causa por presunta defraudación al Estado.



Luego de que la dirigente, de 87 años, no acudiera a los tribunales, el juez ordenó allanar la sede de la Madres de Plaza de Mayo a los fines de detenerla, pero el lugar estaba atestado de militantes políticos y de organizaciones humanitarias y Bonafini, cuando llegó la policía, se montó en un vehículo y se fue a la Plaza de Mayo.



Allí, donde cada jueves las Madres reclaman por sus hijos desaparecidos durante la dictadura (1976-1983), Bonafini dio un breve discurso, rodeada de cientos de seguidores y dirigentes del kirchnerismo.



Luego regresó a la sede de las Madres, donde se montó otro acto, con la intervención de diputados y dirigentes sociales del kirchnerismo, de fuerte contenido político y con acusaciones al Gobierno de Mauricio Macri.



En declaraciones a radio Mitre, el juez dijo hoy que "con la evidencia de que podía existir riesgo para las personas que estaban en ese lugar" no se procedió este jueves a la detención para "asegurar que no hubiera lesionados ni hechos que pudieran generar algún tipo de violencia".



El magistrado señaló que el cuadro que se dio este jueves no fue "normal" porque se hizo "un hecho político de algo que debería ser un hecho judicial".



"A partir de ahora ella puede ser detenida. La evaluación excede las directivas que yo pueda dar, está en manos de las fuerzas de seguridad. Todas las fuerzas de seguridad pueden disponer la inmediata detención donde lo consideren oportuno y prudente", dijo el juez.



"Son las fuerzas de seguridad las que van a evaluar -pienso que a través del Ministerio de Seguridad- el mejor momento para hacer efectiva esa detención", insistió.



Un abogado, Santiago Dupuy, se presentó hoy en los tribunales para denunciar por presunto encubrimiento a los dirigentes kirchneristas que rodearon este jueves a Bonafini, denuncia que, según indicó Martínez de Giorgi, deberá ser analizada por un fiscal.



"Eso va a ser materia de un fiscal que va a considerar si las actitudes que tuvieron los legisladores, las personas que estuvieron en ese lugar, que evitaron la detención efectivamente, pueden tener trascendencia penal", dijo el juez.



Martínez de Giorgi sostuvo que "la gente que estaba ayer en el entorno de Hebe de Bonafini es la misma gente que la puso a manejar la obra pública".



El juez está a cargo de la causa conocida como "Sueños Compartidos", que investiga un supuesto fraude al Estado a través de un programa dedicado a la construcción de viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.