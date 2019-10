EEUU y Cuba, a un paso de nombrar embajadores

El presidente cubano, Raúl Castro, afirmó este martes que la negociación entre Cuba y EEUU "va bien" y señaló que, tras la salida oficial de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo a fines de mayo, se podrán "nombrar embajadores".



"Va bien la cosa (con EEUU), desde luego a nuestro ritmo, que muchos se preguntan y critican que vamos muy lentos. ¿Y para qué tenemos que ir corriendo, para cometer errores?", indicó hoy Castro a periodistas al ser preguntado por la marcha de las conversaciones bilaterales para restablecer vínculos diplomáticos.



"Extendemos relaciones, pero normalizar relaciones ya es otra cosa", distinguió el mandatario cubano, e insistió en que para llegar a la fase de normalización "tiene que eliminarse el bloqueo completo y la base de Guantánamo debe ser devuelta".



Castro insistió en que aún no está resuelto el problema del bloqueo económico que EEUU aplica a la isla, cuyo levantamiento depende ahora del Congreso de ese país, pero recordó que el presidente Barack Obama ya utilizó sus facultades ejecutivas para proponer la salida de Cuba de países terroristas.



La salida de esa nómina y encontrar un banco para la oficina diplomática de La Habana en EEUU han sido las principales exigencias de Cuba en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, anunciado por Castro y Obama el pasado 17 de diciembre.



"En 45 días, que se cumplen el 29 de mayo, ya se levantará ese tipo de injusta acusación y podremos nombrar los embajadores.

Ahora la cancillería está discutiendo las trámites, cómo van a ser las cuestiones", sostuvo Castro, en referencia al plazo que tiene el Congreso estadounidense para hacer efectiva la decisión de Obama respecto a la salida de Cuba de la lista.



Sobre la apertura de embajadas en Washington y La Habana, el jefe de Estado cubano refirió detalles pendientes como el radio de movimiento de los diplomáticos, y recordó que fue el gobierno de Ronald Reagan el que impuso límites al desplazamiento de los funcionarios cubanos en la capital estadounidense y en Nueva York.



"Cuba hizo lo mismo con sus funcionarios en La Habana", manifestó, y refirió que ahora los estadounidenses "alegan que sus diplomáticos no deben tener menos autorización de movimiento que la que tienen en Rusia, China, Vietnam".



No obstante, Castro admitió que su mayor preocupación sigue siendo el comportamiento que tendrán los diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana.



"Ya yo le manifesté a ellos, al presidente (Obama) concretamente, que lo que más me preocupa es que continúen haciendo las cosas ilegales que hacen ahora, o que han estado haciendo hasta ahora", tales como "graduar periodistas independientes".



"Les dan clases, pantallas, teleconferencias desde EEUU, no se si títulos y, por supuesto, la correspondiente mesada (...). Esas cosas no se pueden hacer", añadió.



Lo que está planteando Cuba en este sentido "es que todos tenemos que ajustarnos a los acuerdos sobre el comportamiento de los diplomáticos en todo el mundo aprobados en la Convención de Viena de 1948", recalcó Raúl Castro.

